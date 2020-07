Advies planbureau: Minder vlees eten kunnen we niet alleen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bij voorkeur halen we onze eiwitten uit bonen en peulvruchten en minder uit eieren, vlees en vis. Dat is het streven van het adviesorgaan, dat dinsdag een rapport publiceert over dit onderwerp. De rapportage Voedingsconsumptie veranderen was een eigen initiatief van Michiel de Krom van het PBL. Hij wilde onderzoeken of ons eetpatroon valt te beïnvloeden en te verduurzamen.

Schijf van Vijf

“We moeten meer volgens de Schijf van Vijf gaan eten en dus meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten,” zei De Krom maandag in een persconferentie van het PBL. Partijen als de overheid, gemeentes, horeca, retailbedrijven, influencers, voorlichters en het onderwijs zouden het gedrag van de consument moeten beïnvloeden richting meer plantaardig eten om zo vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. “Maar dit vereist een collectieve inzet,” aldus De Krom.

Niet bij alle consumenten staat gezond eten even hoog op het prioriteitenlijstje. Door gerichte advertenties kan plantaardig eten ook voor hen belangrijker worden. “Als we bijvoorbeeld laten zien wat plantaardige opties zijn voor een lekkere bittergarnituur kunnen we hierop aansluiten.”

Vraagzijde

Het ging in dit onderzoek niet om de producenten van voedsel, zoals de landbouw of de Unilevers van deze wereld. “Meestal wordt het voedselsysteem vanuit de productiekant belicht. Dit keer hebben we het vanuit de vraagzijde bekeken en bedacht hoe we daar veranderingen teweeg kunnen brengen.”

De resultaten worden gepresenteerd aan de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid. “Ook verschillende gemeentes hebben interesse getoond in dit onderzoek,” laat De Krom weten. “Samen willen we verder onderzoeken hoe we hier ons voordeel mee kunnen doen. We pretenderen niet dat we het recept hebben voor verandering.”