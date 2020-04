Advies OMT: kinderen weer voorzichtig naar school, ook sporten mogelijk

Leerlingen van 't Talent in Schijndel in de klas tijdens de coronacrisis. De basisschool is een proef begonnen, waarbij leerkrachten in een drive-in les geven aan groepjes van maximaal drie leerlingen. Beeld ANP

Dit staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarin de voornaamste wetenschappers zitten die het kabinet adviseren over de aanpak van de coronacrisis. Het maandag opgestelde verslag is uitgelekt.

De wetenschappers, wier adviezen tot nu toe vrijwel één op één zijn gevolgd, zijn het nog niet met elkaar eens over de vraag of basisscholen direct helemaal open kunnen of dat begonnen moet worden met halve klassen. ‘Het OMT adviseert om te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag.’ Mede om druk op het openbaar vervoer te voorkomen, krijgen basisscholen het advies met gespreide starttijden te werken.

Pedagogisch medewerkers en leraren behorend tot de risicogroepen, moeten nog niet voor de klas gaan staan omdat fysiek contact met de jongste kinderen nauwelijks kan worden voorkomen en er onzekerheid bestaat over het risico op besmetting, aldus het OMT.

Daarbij moet er voor leraren de mogelijkheid komen om snel getest te worden op het coronavirus.

Sporten

Jongeren tot en met 18 jaar mogen volgens het uitgelekte OMT-advies onder voorwaarden weer georganiseerd buitensporten. ‘Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden.’ Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 meter afstand tussen elkaar.

Het OMT acht individuele sporten waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden op zichzelf mogelijk, maar verlangt nog wel nadere uitwerking van de voorwaarden door de betrokken sportkoepels.

Het toestaan van georganiseerde sport voor andere groepen brengt vooralsnog risico’s met zich mee op het oplaaien van de epidemie en kan daarom nog niet.

Geen bezoek

Het veelvuldig bekritiseerde bezoekverbod in verpleeghuizen blijft in stand als het aan het OMT ligt. De risico’s bij bezoek zijn te groot. Wel mogen er kleinschalige proeven komen met een soepelere bezoekregeling. Het OMT steunt de wens van verzorgingstehuizen en zorgverleners om medewerkers te voorzien van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen als er een bewoner met het coronavirus is. ‘Gebruik buiten de betrokken afdeling wordt echter afgeraden.’

Om geïsoleerde ouderen tegemoet te komen, wordt het advies aangepast om niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder en kwetsbare mensen. Voor hen geldt dat er één of twee vaste personen worden aangewezen, die hen met enige regelmaat bezoeken. Het gaat om mensen die weinig bezoek of thuiszorg krijgen.

Contactberoepen

Kappers, fysiotherapeuten en andere mensen werkzaam in zogenoemde contactberoepen mogen nog niet aan de slag. Binnen het OMT is er onenigheid over de vraag of ze verantwoord hun werkzaamheden kunnen hervatten. Knelpunt is de vraag in hoeverre mensen zonder ziektesymptomen die wel het virus met zich meedragen, dit kunnen verspreiden.

Ook is er discussie over de vraag of mondkapjes en andere beschermingsmiddelen door hen gebruikt zouden moeten worden. Volgende week volgt hierover advies. Beroepsgroepen die onder normale omstandigheden al gebruik maken van mondkapjes en dergelijke, zoals tandartsen en mondhygiënisten, kunnen wel aan het werk.

Evenementen

Het verbod op grote evenementen moet ‘voor langere tijd’ worden verlengd. Ze vormen in dit stadium een te groot risico op verspreiding van het virus, aldus het OMT.