Advies: nieuwe vaccinatieronde corona dit voorjaar niet zinvol

Vorige week meldde het OMT al dat corona geen pandemie meer is. Het virus hoort bij het dagelijks leven, stelden de experts. Het OMT-V zegt nu dat ‘de opkomst van nieuwe varianten kan leiden tot een toename van infecties en ziektelast’. Maar doordat veel mensen afweer hebben opgebouwd én doordat infecties met de nu dominante omikronvarianten van het virus relatief mild van aard zijn, zullen toch niet veel mensen erg ziek worden bij een nieuwe opleving van het virus.

Een extra coronaprik zal naar verwachting dan ook maar mondjesmaat bijdragen ‘aan de tot nu toe relatief stabiele bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname’, concludeert het team.

Griepprik

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan een nieuwe vaccinatie wel wenselijk zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld ouderen en mensen die gewoonlijk ook in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik. Maar ook voor hen adviseert het OMT-V geen nieuwe vaccinatieronde. Wel moet een extra prik voor hen mogelijk blijven, als een arts dat aanraadt.

Voor zorgmedewerkers hoeft er volgens het OMT-V nu ook geen extra prikronde komen. Zij hebben zelf eveneens door eerdere vaccinaties en infecties goede immuniteit tegen het virus opgebouwd. Om te zorgen dat ze bij een eventuele besmetting geen kwetsbare patiënten aansteken, zijn meer algemene maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, wel een goed idee volgens de deskundigen.

Zorgminister Ernst Kuipers moet beslissen of hij het advies van het expertteam opvolgt. In een brief laat hij maandag weten dat hij ‘zo spoedig mogelijk’ terugkomt op ‘de besluitvorming en de implicaties voor de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie’.

