Advies: ‘Geef 1 miljard euro voor bestrijding coronavirus in arme landen’

Beeld AFP

Volgens de AIV stelt het coronavirus de wereld voor ongekende problemen, met name in de arme, kwetsbare landen in onder meer Afrika. Nederland en de EU moeten een leidende rol spelen in de strijd tegen Covid-19 om te zorgen dat het virus zo snel mogelijk wordt uitgebannen.

De raad noemt het ‘welbegrepen eigenbelang’ dat Nederland royaal de beurs trekt voor het bestrijden van corona in de rest van de wereld. Als handelsland pur sang heeft ons land baat heeft bij een goed functionerende wereldeconomie. Als het coronavirus ontwikkelingslanden hard treft, kan dat bovendien flinke vluchtelingenstromen naar ons land op gang brengen.

Ontwikkelingshulp

‘De AIV adviseert een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor het lenigen van de meest acute noden,’ schrijft de raad. Dit geld moet uit de algemene middelen, de schatkist dus, komen. Lopende budgetten voor ontwikkelingshulp moeten in tact blijven. Verder mag er niet bezuinigd worden op ontwikkelingshulp, ook niet nu Nederland in een enorme crisis terechtkomt, de economie fors gaat krimpen en het kabinet flink moet bezuinigen.

Als Nederland en Europa hun rol niet pakken, heeft dat geopolitieke gevolgen, waarschuwt de AIV. ‘Covid-19 is de eerste wereldwijde crisis zonder Amerikaans leiderschap en verscherpt de rivaliteit tussen de VS en China,’ wijst de raad op het geruzie tussen president Trump en Peking. ‘Als de EU een geopolitieke rol claimt is dit het moment om die ook waar te maken.’

De AIV werd door het kabinet gevraagd om een spoedadvies uit te brengen nadat de Tweede Kamer daar in het coronadebat van drie weken geleden daar om verzocht.