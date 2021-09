AD mag artikel over telefoon kroongetuige publiceren

Advocaat Peter Schouten van kroongetuige Nabil B. Beeld ANP

In het AD-artikel wordt ruimhartig geciteerd uit duizenden appberichten die Nabil B. met zijn familie uitwisselde met een iPhone 5 waarover hij van 15 september 2017 tot 9 februari 2018 in zijn cel de beschikking had.

Het berichtenverkeer dat met die telefoon verstuurd is, vormt al een tijdlang een heikel punt in het Marengoproces. Eerder werden al 220 berichten uit de iPhone aan het strafdossier toegevoegd. Daaruit bleek volgens de advocaten van de verdediging dat Nabil B. zou hebben gelogen en ‘calculerend’ te werk ging. Zo stelde Nabil B. in een van de berichten: ‘Ik kan héél véél flikken naar justitie.’

15000 berichten zijn enige maanden geleden vrijgegeven aan betrokken procespartijen. AD-misdaadverslaggever Yelle Tieleman kreeg onlangs inzage in de berichten. Daarover schreef hij een artikel dat hij maandagochtend voorhield aan Peter Schouten, de raadsman van Nabil B.

Kort geding

Die startte daarop, op maandagavond, een kort geding bij de Amsterdamse rechtbank om te voorkomen dat het verhaal gepubliceerd werd.

“Het artikel is tendentieus, vals en de berichten worden onterecht opgevoerd. De geloofwaardigheid en veiligheid van mijn cliënt worden aangetast. Er is bij de uitleg van de berichten geen rekening gehouden met de context,” aldus Schouten.

Het AD bestrijdt dit. “We citeren veelal letterlijk uit de chatgesprekken om zo dicht mogelijk bij de weergave van het appverkeer te blijven,” aldus hoofdredacteur Rennie Rijpma. “Het is aan de lezer om dan te oordelen.”

Ernstige beschuldigingen

Het verhaal beschadigt volgens de rechter wel in ernstige mate de kroongetuige. Het AD baseert zich op anonieme bronnen. Die handelswijze is volgens de rechtbank niet onrechtmatig.

Sinds hij besloot om kroongetuige te worden geldt Nabil B., naar het oordeel van de rechter, als een ‘publiek persoon’. De rechtbank besloot dat het artikel, met een paar feitelijke aanpassingen, tóch gepubliceerd mag worden. Een publicatieverbod achtte de rechtbank, mede gezien het maatschappelijk belang van het verhaal, dan ook ‘niet toewijsbaar’.