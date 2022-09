Actrice Randy Fokke toont het alledaagse Amsterdam: ‘Ik ga nooit de deur uit zonder camera’

Randy Fokke. Beeld Harmen De Jong

Fokke, geboren in Zaandam, verhuisde in 2004 naar Amsterdam om te studeren aan de Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ze speelt in Albert Heijn-reclames, had rollen in Sluipschutters en Toren C en stond deze zomer met De Grote Actualiteiten Tombola op de Parade. Fokke schreef eerder voor Het Parool en fotografeerde in 2018/2019 voor PS-rubriek Stadsbeeld.

Wat kunnen we in Onderweg verwachten?

“In het kort is het mijn kijk op Amsterdam, in woord en beeld. Ik fotografeer een alledaags tafereel dat me opvalt en die foto vormt de aanleiding voor de tekst die ik erbij schrijf. Die tekst kan alle kanten op schieten. De ene keer beschrijf ik wat er te zien is, de andere keer is het een gedachte die zich ontspint bij het kijken naar de foto. Ik ben dol op poëzie, dus waar het kan zal dat erdoorheen komen.”

Hoe bepaal je waar je gaat fotograferen?

“Ik wil alle delen van de stad laten zien, maar heb geen specifiek doel. Ik ga gewoon nooit de deur uit zonder camera, anders voel ik me onthand. Onderweg leg ik momenten vast waar je normaal aan voorbijloopt. Soms blijf ik een tijd op één plek zitten. Heerlijk kijken naar wat er langstrekt.”

Is het fotograferen voor Onderweg anders dan voor PS-rubriek Stadsbeeld?

“Stadsbeeld was enkel beeld, nu komt er een dimensie bij omdat ik ook tekst kan gebruiken om iets te vertellen. Bovendien schoot ik voor Stadsbeeld verticale foto’s. Nu maak ik liggend beeld dat over twee pagina’s wordt gedrukt. Hierdoor denk ik anders na over de compositie. Iets wat ik de nadruk wil geven, moet niet precies op de krantennaad terechtkomen.”

Veel mensen zullen je kennen als actrice. Wat trekt je naar de plek achter de camera?

“Ik vind het fijn dat de camera een soort schild vormt tussen mij en de buitenwereld. Tegelijkertijd brengt het me juist dicht bij die buitenwereld, doordat ik mijn omgeving beter analyseer dan zonder camera.”

Een schild tussen jou en de buitenwereld, staat dat niet haaks op je werk als actrice?

“Het is eigenlijk niet aan mij besteed om me de hele tijd bekeken te voelen. Helemáál niet zelfs. Aan de andere kant liggen acteren en fotograferen voor mij juist in elkaars verlengde. Het heeft allemaal te maken met observeren. Ook als ik iemand speel, denk ik na over: hoe is zo iemand? Wie kan ik voor de geest halen die me hieraan doet denken? Ik onderzoek de mensheid. Met spel, tekst en foto’s.”

Wat kunnen we op de foto’s verwachten?

“Ik fotografeer liever stad dan natuur. De straat geeft een doorlopend schouwspel van nieuwe momenten. In de natuur is meer geduld nodig. Mijn favoriete locatie in Amsterdam is het Waterlooplein, door de mix aan mensen die daar rondloopt. Ik zoek graag de drukte op, omdat ik niet van drukte houd. Klinkt tegenstrijdig, maar juist in de drukte kan ik opgaan in de massa. Als het rustig is, zien mensen de camera. Of de actrice.”

Het Parool staat vol artikelen over de stad. Wat kun je met beeld toevoegen wat met tekst niet lukt?

“Beeld laat meer ruimte voor verbeelding dan een tekst. Ik hoop dat lezers, ook de meest verstokte Amsterdammers, met frisse ogen naar de stad gaan kijken. Misschien geven lezers de volgende keer dan ook hun ogen beter de kost. Dat is voor mij het hoogst haalbare.”

