Activisten van White Lives Matter claimen teksten op Erasmusbrug: ‘We gaan verder op grote locaties’

De Erasmusbrug op oudejaarsavond Beeld Videostill

In het Nederlandse Telegramkanaal White Lives Matter is maandagnacht een bericht geplaatst met een video, waarin de actie wordt geclaimd. In datzelfde kanaal schreef iemand op 31 december al: ‘Going to do activism today. If I am not back tomorrow, I am probably in a jail.’

In de video die nu is gepubliceerd, zijn vooral televisiebeelden gemonteerd, maar ook enkele beelden waarop iemand te zien lijkt die de actie voorbereidt in Rotterdam. In een begeleidende tekst staat: ‘Activisten van WLM Nederland en WLM Duitsland werkten samen om een pro-blank bericht openbaar te maken. Dit eiste veel planning, testen en wiskunde om te laten werken. Ook hadden we te maken met een grote geldsom voor de laser.’

Geld

Het bericht is ook in het Engels en Duits verspreid. De Nederlandse versie is soms vreemd geformuleerd en lijkt met een vertaalmachine uit het Duits vertaald. Verderop in het bericht staat: ‘Onze voornemens voor het nieuwe jaar is dat wij hopen soortgelijke samenwerking tussen andere groepen in onze Blanke landen te zien. Samen kunnen wij iets groots maken, maar wij hebben een groot probleem met narcisme, vaardigheden en geld.’

Het bericht sluit af met de oproep: ‘Wij gaan gewoon verder op grote locaties. Waar willen jullie de volgende actie zien?’ In de reacties wordt onder meer het Binnenhof genoemd, maar ook: ‘Het zou mooi zijn als tijdens de dodenherdenking op de Dam gelasert word op het koninklijk paleis met de teksten: white lives matter- Hitler was right.’ Of de groep daadwerkelijk achter de actie zit, valt op basis van de video niet te bewijzen. Maar in hetzelfde Telegramkanaal werd op 31 december al ‘activism today’ aangekondigd.

Eerdere actie

Het lijkt erop dat het om dezelfde mensen gaat die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart op diverse plekken in Nederland, onder meer in Rotterdam, de tekst White Lives Matter plakten op verkiezingsposters. Ze plakten die stickers over de hoofden van kandidaten met een donkere huidskleur, onder wie de Rotterdamse PvdA-leider Richard Moti. Op de stickers werd toen verwezen naar hetzelfde Telegramkanaal waarin de actie van zaterdag nu wordt opgeëist.

De Rotterdamse fracties van PvdA en BIJ1 hebben maandag al schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Aboutaleb. De fractie van D66 heeft inmiddels een debat aangevraagd over de zaak: raadsleden Joan Nunnely en Agnes Maassen willen weten hoe de actie heeft kunnen plaatsvinden, maar ook hoe het staat met ‘deze alt-right beweging in de stad’.