Activisten organiseren alternatief voor racismedebat Jort Kelder

Aanwezigen ballen gezamenlijk hun vuist bij het protest tegen racisme in het Nelson Mandelapark vorige maand. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dertig experts en ervaringsdeskundigen zullen om 20.25 uur praten over de vraag wat racisme precies is, hoe het systeem in de wereld is gekomen en hoe de samenleving er actie tegen kan ondernemen. Onder anderen Quinsy Gario en Glenn Helberg doen mee aan dit gesprek, dat via een livestream te volgen is.

Met deze avond willen de activisten een alternatief bieden voor het racismedebat dat de NPO zondag organiseert. In een speciale aflevering van De Stelling gaat Kelder praten over de vraag of racisme de Nederlandse samenleving polariseert.

De organisatoren van het gesprek in De Appel vinden Kelder vanwege eerdere uitlatingen over mensen van kleur niet de juiste man voor een gesprek over zo’n lastig onderwerp. Bovendien stellen zij dat de insteek van het NPO-debat niet bijdraagt aan een constructief maatschappelijk gesprek over racisme.

Complex onderwerp

“Racisme is een ontzettend complex onderwerp,” stelt kunstenaar Patricia Kaersenhout. “Het is geen onderwerp waar je over moet gaan debatteren. Wij proberen zondag te praten over de vraag hoe je dichter bij elkaar kan komen over gelijkwaardigheid. In dat opzicht kunnen we in Nederland een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, waar men in die ontwikkeling al een stuk verder is.” Kaersenhout beklemtoont ‘vooral weg te willen bewegen van Jip en Janneke-vragen wie er racistisch is en waarom wel of niet’.

Avrotros, de omroep die het racismedebat met Kelder organiseert, stelt in reactie op het initiatief: “Hoe meer mensen met elkaar in gesprek gaan, hoe beter.” De omroep wil niet zeggen wie er zondag aan het NPO-debat deelnemen. Eerder stelde de omroep dat zich nog niet veel mensen hadden aangemeld.