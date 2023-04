Activisten kopen aandelen Ahold Delhaize en ‘vergaderen’ mee: ‘Hoe zit het met de klimaatdoelen?’

De aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize verliep rumoerig door tientallen klimaatactivisten, die aandelen hadden gekocht om van zich te laten horen. Ook topadvocaat Bénédicte Ficq was aanwezig. ‘Alles is gericht op kopen, kopen, en nog eens kopen.’

Of ze denkt dat Ahold Delhaize bang voor haar is? Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq lacht geamuseerd, terwijl ze in een oude verweerde bus zit die door Milieudefensie neergezet is op het parkeerterrein, vlak naast het gebouw in Zaandam waar straks de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize plaats gaat vinden. “Het zou wel terecht zijn.”

Met Ficq, die ook strafzaken tegen de tabaksindustrie en Tata Steel voerde en advocaat was van Badr Hari, heeft de klimaatbeweging een nieuwe ster in huis. Eerder maakte ze al bekend dat ze lid is van klimaatbeweging Extinction Rebellion, en ze liet zich arresteren bij een blokkade van A12 in Den Haag. En nu is ze hier, bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize, om het supermarktbedrijf te dwingen meer te doen tegen klimaatverandering.

Ecocide

Ze laat zich interviewen door alle pers, die in groten getale aanwezig is, want ze wil haar bekendheid graag inzetten. In alle microfoons heeft ze het over ecocide, het op grote schaal vernietigen van de natuur. Ficq zinspeelt erop dat het strafbaar moet zijn: “Deze planeet wordt onderuit getrokken door een paar partijen die alleen maar denken aan de korte termijn.”

Als de juiste mensen bij haar aankloppen, zal ze er niet voor terugdeinzen om ook een zaak tegen Ahold Delhaize te beginnen, het moederbedrijf van Albert Heijn. Want die supermarkt irriteert haar in grote mate. “De overdaad in de zuivel- en vleesschappen. Je wordt duizelig van het aanbod. Alles is gericht op kopen, kopen, en nog eens kopen.”

Belgische vakbond

Daarmee is de toon gezet voor wat een rumoerige aandeelhoudersvergadering belooft te worden. Naast de jongeren van Milieudefensie zijn ook de FNV (strijdend voor een beter salaris) en tientallen leden van Belgische vakbonden aanwezig, die strijden tegen een ingrijpend plan waarbij 128 Belgische winkels van Delhaize worden verkocht aan zelfstandige exploitanten.

Met luid gejoel en leuzen tegen topman Frans Muller maken de Belgische bonden duidelijk dat ze fel gekant zijn tegen de verkoop van de winkels. ACV Puls en BBTK vrezen dat de arbeidsvoorwaarden voor personeel verslechteren en de kans op baanverlies toeneemt.

Drie kwartier voordat de bijeenkomst begint gaat er een keiharde knal af, waarna een Belgische demonstrant even worstelt met een agent. Het blijft daarna relatief rustig, al wordt iedere aandeelhouder met een hoop vijandigheid onthaald.

Zakkenvuller

Demonstranten roepen onder andere ‘Franske Muller zakkenvuller’ en ‘we zullen niet vertrekken’. Leden van de BBTK, de bond van de bedienden, technici, en kaderleden, vinden dat naar schatting 9200 werknemers van 128 winkels ‘feitelijk worden gedumpt’ doordat ze overgaan naar zelfstandige winkeluitbaters.

“We laten Ahold Delhaize in de spiegel kijken. Ze verhogen het dividend met ruim 10 procent, maar die hogere winst komt op kap van het personeel. Ahold Delhaize laat zich van zijn lafste kant zien,” aldus een BBTK-lid. Edwin Muller van ACV Puls vult aan dat het een wrang gevoel geeft dat de sociale zekerheid van veel winkelbediendes achteruitgaat, terwijl onder aandeelhouders meer winst wordt verdeeld.

Ahold Delhaize staat volop in de belangstelling. Het bedrijf krijgt kritiek vanwege zijn recordomzet (87 miljard euro) en winst (2,5 miljard euro), de hoge prijzen voor de consument, de beloning voor ceo Frans Muller (6,5 miljoen euro), tegenover minimale inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Op de goede weg

Zelf vindt Ahold Delhaize juist dat het op de goede weg is. Het bedrijf verscherpte een half jaar geleden zijn eigen klimaatdoelstellingen; een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de totale keten in 2030 met 37 procent ten opzichte van 2020. Daarmee zegt Ahold Delhaize dat het klimaatdoel van Parijs wordt gehaald, een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad. Voor Albert Heijn geldt zelfs een doelstelling van 45 procent, wat ambitieus is vergeleken met andere supermarkten.

Het gaat Milieudefensie allemaal niet ver genoeg. De organisatie eist een vermindering van 45 procent voor het hele bedrijf, zeker omdat Ahold Delhaize het overgrote deel van de omzet uit de VS haalt. Het bedrijf is het zesde grootste supermarktbedrijf ter wereld.

Die 45 procent stond ook in het Shellvonnis waarmee Milieudefensie via de rechter afdwong dat het oliebedrijf meer moest doen tegen klimaatverandering. Milieudefensie eist nu diezelfde inspanning van Ahold Delhaize.

List van Milieudefensie Jong

Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, de jongerenafdeling van Milieudefensie, maakt zich boos. Niet alleen omdat Ahold Delhaize volgens haar goochelt met cijfers, maar ook omdat het goede sier wil maken met Albert Heijn, terwijl de rest van het bedrijf volgens haar veel vervuilender is.

Om vragen te stellen aan Frans Muller heeft Milieudefensie Jong vanmiddag een list bedacht. Honderd leden van de jongerenafdeling hebben aandelen gekocht, om op die manier te kunnen spreken tijdens de aandeelhoudersvergadering. “Alles wat er gezegd wordt, is juridisch bindend. Dus we vragen topman Frans Muller met ja of nee te antwoorden op de vraag of Ahold Delhaize zich toelegt op de klimaatafspraken van Parijs. En als het antwoord niet 45 procent is, dan is er een reden om aangifte te doen. Ze kunnen zomaar ons nieuwe target worden.”

Het is een dreigement dat sinds twee jaar meer waarde heeft, sinds de overwinning van Milieudefensie op Shell over het terugdringen van CO2-uitstoot. Verminder je uitstoot, anders dreigt een rechtszaak, zo is de boodschap.

Zichtbare irritatie

Tijdens de aandeelhoudersvergadering, die wordt ingeleid met louter vegetarische hapjes, heeft ceo Frans Muller het over alles wat zijn bedrijf doet: meer plantaardig, minder vlees, donaties aan voedselbanken en de strijd tegen voedselverspilling. Hij stipt vaak de duurzaamheidsplannen aan, zonder concreet in te gaan op de geëiste 45 procent. De klimaatactivisten en Muller worden het niet eens, soms met zichtbare irritatie tot gevolg.

Na een uur staat Ficq bij de microfoon. “Ik maak mij heel veel zorgen om mijn nageslacht,” zegt ze. “Mijn twee kinderen vragen zich af of ze nog wel kinderen moeten willen krijgen.”

Net als Ficq heeft Muller kinderen rond die leeftijd. In eerdere interviews heeft Muller (die zelf geen vlees eet) gezegd dat hij mensen er graag van wil overtuigen dat het belangrijk is om minder vlees te consumeren, en dat dit kan bijdragen aan een beter klimaat. “Die rol kunnen we alleen nemen als we een goede economische basis hebben.”

Daar liggen Ficq en Muller het verst uit elkaar. “Hun financiële positie is al meer dan goed, gaat volledig door het dak. Het gaat niet alleen om meer, meer en nog eens meer,” aldus Ficq.