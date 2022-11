Activisten die Vermeers Meisje met Parel besmeurden komen vrijdag vrij

Twee van de drie verdachten die Het meisje met de parel besmeurden. Beeld Privébeeld/IG

Twee klimaatactivisten (Wouter Mouton en David S.) lijmden zich 27 oktober vast aan het glas dat voor het schilderij Meisje met de parel hangt en aan de muur naast het doek. Een derde persoon (Pieter G.) filmde het tafereel. Ook werd er een ‘soepachtige’ substantie over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte gegoten. De mannen probeerden aandacht te vragen voor het klimaat en riepen: ‘Hoe voelt het als iets moois voor je ogen wordt vernield?’ De activisten droegen T-shirts van Britse actiegroep Just stop oil.

De mannen werden allemaal veroordeeld tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en moesten die meteen uitzitten. Hun advocaten waren daar boos om: door deze gang van zaken zou een hoger beroep zinloos worden. Daarom dienden ze - met succes een verzoek in tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Feitelijk betekent het dat de activisten een dag of negen eerder vrijkomen.

Als de activisten in het hoger beroep dezelfde straf krijgen, moeten ze alsnog die laatste dagen cel uitzitten. Wouter Mouton bekende schuld tijdens de zitting en gebruikte de zaak om aandacht te vragen voor het milieu. David S. betuigde spijt en Pieter R. zei dat hij er alleen bij was als filmend journalist.

Advocaat Willem Jebbink, die David S. uit Dendermonde bijstaat, zegt uitermate tevreden te zijn dat zijn cliënt vrijkomt. “Maar ik ben ook teleurgesteld dat het een invrijheidstelling onder voorwaarden is. Dat doet geen recht aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie. Door die fundamentele rechten verwacht ik ook niet dat er uit het hoger beroep een gevangenisstraf of een langere gevangenisstraf zal volgen. We zullen hierover nog een zeer uitvoerige discussie voeren tijdens de behandeling van het hoger beroep,” zegt Jebbink.

Advocaat Azzaad Ramsaroep zegt dat zijn cliënt Wouter M. blij is dat hij vrijdag naar huis mag. “We vinden nog steeds dat het opleggen van een celstraf niet op zijn plaats was. We zien het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.”