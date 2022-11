Activisten bij Meisje met de parel gaan in beroep tegen hun straf: ‘Celstraf nu direct schorsen’

Actievoerders Wouter Mouton (r) en David S. lijmden zichzelf vorige week in het Mauritshuis vast aan het Meisje met de parel, het wereldberoemde werk van Johannes Vermeer. Beeld privebeeld/IG

Volgens zijn advocaat is de straf waartoe Mouton is veroordeeld veel te hoog. Ook de andere veroordeelde activist, Pieter G., vecht het vonnis aan.

“We gaan nu direct een schorsingsverzoek indienen voor de celstraf, zodat cliënt snel op vrije voeten kan komen,” zegt Azzaad Ramsaroep, Moutons advocaat. “Een beroep tegen een veroordeling die al is uitgezeten, is natuurlijk mosterd na de maaltijd. Hopelijk, mede gezien alle aandacht, wordt het schorsingsverzoek snel behandeld. Het hoger beroep komt dan later wel.”

Beide Belgische activisten werden gisteren veroordeeld tot twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk en moeten die straf direct uitzitten. Mouton vecht zowel die ‘directe uitvoerbaarheid’ aan van de maand cel die hij feitelijk moet zitten, als de hele veroordeling. Volgens Ramsaroep ‘is dit niet de manier waarop je met demonstranten omgaat’.

Mouton (45) is een bekende activist die al tal van acties uitvoerde, maar nog niet eerder in Nederland. De andere man die gisteren werd veroordeeld is Pieter G. (42). Hij filmde het tafereel en zegt dat hij ‘niet wist wat er ging gebeuren’. Hij was wel met de twee andere mannen meegereisd naar Den Haag voor ‘een’ actie. Maar hij zegt dat hij er vooral was als journalist.