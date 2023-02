Acties op til bij Easyjet op Schiphol. Breekt FNV haar eigen vredesakkoord?

FNV had tot voor kort geen leden bij Easyjet, na KLM en Transavia de nummer drie op Schiphol. Sinds een aantal jaren onderhandelt de Nederlandse tak van de Britse maatschappij alleen met cabinebond VNC. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen weigert Easyjet Nederland de bond uit te nodigen voor cao-gesprekken. FNV geeft Easyjet twee weken de tijd om tot inkeer te komen, anders volgen acties. “Die zullen we stap voor stap opbouwen. Daarbij schuwen we ook niet om in de meivakantie het werk neer te leggen.”

Op Schiphol met acties dreigen in de drukke meivakantie ligt gevoelig. FNV heeft immers in het sociaal akkoord met Schiphol, dat vorig jaar is afgesproken, beloofd geen acties te voeren zolang die overeenkomst loopt. Acties bij Easyjet kunnen de drukte op de luchthaven doen toenemen, ook omdat voor veel reizigers onduidelijk zal zijn of hun vlucht al dan niet vertrekt.

Jansen vindt niet dat FNV Cabine met de actiedreiging de afspraken schendt. “We hebben een vredesakkoord met Schiphol afgesloten dat we gedurende het sociaal plan geen acties voeren op de luchthaven. Maar dit is een mogelijke actie bij een maatschappij. Ik verwacht niet dat het grote impact heeft op de situatie op Schiphol.”

“Easyjet heeft het hiernaar gemaakt, sinds oktober zijn we hiermee bezig. Wat hebben we anders nog over om te doen. Op een gegeven moment is praten klaar. We geven ze ook ruim de tijd. Anders gaan we keihard actievoeren.”

Vorig jaar legden grondmedewerkers van KLM op de eerste dag van de meivakantie spontaan het werk neer, wat de drukte op de luchthaven verder aanwakkerde.

Geen leden

FNV had tot voor kort geen leden bij Easyjet, na KLM en Transavia de nummer drie op Schiphol. Sinds een aantal jaren onderhandelt de Nederlandse tak van de Britse maatschappij alleen met cabinebond VNC. “Maar een jaar geleden is hun onderhandelaar bij Easyjet gaan werken als hoofd personeelszaken,” zegt Jansen. “Een aantal cabinemedewerkers heeft ons toen benaderd of wij hen wilden vertegenwoordigen.”

De maatschappij leek bereid mee te werken, zegt de FNV-bestuurder. “Wij mochten aan tafel als we zeker 30 procent van de medewerkers vertegenwoordigen. Er werken 250 mensen bij Easyjet Nederland, we zitten nu op de 100 leden. Maar Easyjet weigert nog met ons te praten. Ze praten alleen met VNC.”

“Onze cabinebemanning op Schiphol wordt al vertegenwoordigd door de VNC,” zegt een woordvoerder van Easyjet. “Aangezien het overgrote deel van onze crew al vertegenwoordigd is, hebben we de FNV niet erkend als cao-partner. Maar we willen altijd constructief samenwerken met vakbonden en werknemersvertegenwoordigingen. Daarom zullen we de komende maanden met de FNV blijven praten over hun standpunt.”

Verstoringen voorkomen

Easyjet laat weten maatregelen te nemen om de impact van eventuele acties zo klein mogelijk te houden. “In het geval van acties zullen we ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om eventuele verstoringen voor onze klanten te beperken.”

Een deel van de Easyjetvluchten op Schiphol wordt niet door de Nederlandse tak uitgevoerd, maar door dochterbedrijven in Groot-Brittannië, Duitsland of Zwitserland. Die vluchten gaan wel door.

De cao-onderhandelingen voor cabinepersoneel verlopen sowieso niet gladjes. Leden van de grootste cabinebond VNC hebben een in december gesloten akkoord met een loonsverhoging van 7,5 procent afgewezen.

FNV wil in ieder geval een startloon van 14 euro per uur, een bedrag dat aansluit bij de landelijke eisen van de vakcentrale. “De helft van onze leden bij Easyjet zit op het minimumloon. Het is al raar dat cabinepersoneel het minimumloon krijgt, met alle verantwoordelijkheden en onregelmatige werktijden. Cabinemedewerkers bij KLM, Transavia en TUI zitten daarboven.”