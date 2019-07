Acties in de zorg: afzien voor weinig geld beu

Begin juni zijn de onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, over de cao voor perifere (niet-academische) ziekenhuizen en revalidatiecentra stukgelopen. Beeld GPD

Het is het zwaarste middel dat ziekenhuismedewerkers kunnen inzetten: zondagsdiensten draaien, dus alleen die zorg verlenen die strikt noodzakelijk is. “Wij willen ook niet dat er levensbedreigende situaties ontstaan,” zegt Elise Merlijn, bestuurder van vakbond FNV, “maar dit laat wel zien dat het ze menens is.”

Dinsdag draaien vijf afdelingen bij een ziekenhuis in Alkmaar, de Noordwest Ziekenhuisgroep, zondagsdiensten: alleen spoedeisende zaken worden behandeld, de rest van het personeel zal flyers uitdelen om uit te leggen wat er aan de hand is. Morgen volgt het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, volgende week woensdag het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Het borrelt en bruist, zegt Merlijn. Ook in de niet-academische Amsterdamse ziekenhuizen, het OLVG, het BovenIJ en het Antoni van Leeuwenhoek, wordt gebroed op actie. Zorgmedewerkers – verpleegkundigen, ICT’ers, artsen in opleiding – zijn boos. Ze willen meer salaris en betere afspraken over hun werktijden. Ze worden, kort samengevat door de FNV, onderbetaald en overvraagd.

Tot nu toe voelde men nog wel voor rustige, ludieke acties. “Er hangen in Amsterdamse ziekenhuizen al overal spandoeken, personeel draagt stickers waarmee ze aandacht vragen voor hun bezwaren. Maar dat stadium zijn we voorbij. Nu zijn mensen zó boos dat ze meteen het zwaarste middel willen inzetten.”

‘Personeelstekort schrikbarend’

Begin juni zijn de onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, over de cao voor perifere (niet-academische) ziekenhuizen en revalidatiecentra stukgelopen. De bonden vragen 5 procent salarisverhoging, het tegenbod van de NVZ bleef steken op ongeveer de helft. Het gaat om de cao van 200.000 medewerkers van 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. Academische ziekenhuizen hebben hun eigen cao.

“Medewerkers zien dat in andere branches wel fatsoenlijke salarisverhogingen worden doorgevoerd,” zegt Merlijn. “Het personeelstekort in de zorg is schrikbarend: ongeveer één op de drie vacatures kan niet worden ingevuld. Dat betekent dat van de mensen die er wel zijn, steeds meer wordt gevraagd. Ik sprak een OK-assistente die tegen me zei: mijn kind vraagt nooit meer naar mama, alleen nog naar papa. Ik ben gewoon nooit thuis.”

Wat Merlijn ook ziet, is dat steeds meer verpleegkundig personeel ontslag neemt om als zzp’er voor zichzelf te beginnen. “Als zzp’er heb je wel invloed op hoeveel je verdient en hoeveel uren je draait. Maar de zorg wordt er wel nóg duurder van.”

Dat gebeurt, erkent Wouter van der Horst van de NVZ. “Wij vinden dat ook vervelend, maar we kunnen het niet tegenhouden. En het gaat ook weer niet om tienduizenden mensen. Als zzp’er laat je je collega’s zakken, want jij draait alleen de leuke uren. En je bouwt geen pensioen meer op. Het is kortetermijndenken.”

Wat de NVZ betreft, waren ze nog lang niet klaar met de onderhandelingen. “Wij hadden een vervolgbod neergelegd, geen eindbod, maar dat wilden de bonden niet meer horen. Ons is een ultimatum gesteld. Naast de looneis van 5 procent kwamen er allerlei andere eisen: verhoging van de onregelmatigheidstoeslag, stagevergoedingen, een eenmalige uitkering. Al met al kwam dat neer op 10 procent. Dat kunnen de ziekenhuizen niet betalen.”

Het steekt Van der Horst dat de NVZ wordt verweten het personeel niet te waarderen. “Dat is quatsch. We kúnnen niet zonder het personeel. Maar je kunt mensen op meer manieren waarderen dan alleen in salaris.”