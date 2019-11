Actiegroep ‘Xs4all moet blijven’ start provider Freedom Internet

Het logo van de nieuwe provider Freedom Internet. Beeld Freedom Internet

Klanten kunnen zich direct aanmelden, voor een bedrag van 50 euro. Vooralsnog vooral op basis van een waslijst idealen, die grotendeels hetzelfde zijn als waar Xs4all 26 jaar geleden uit ontstond. “Het is hard nodig dat er een provider komt die het duopolie van Ziggo en KPN doorbreekt,” zegt initiatiefnemer Kirsten Verdel. Prijzen zullen ‘niet hoger dan die van KPN of Ziggo liggen’.

Goed nieuws: de appeltaart blijft. Iedereen die in het verleden een beveiligingslek bij Xs4all meldde, kreeg als dank tenminste een appeltaart. Die versnapering staat ook in de voorwaarden die de initiatiefnemers van Freedom, de erfopvolger van de gevallen KPN-dochter, maandag starten.

Actiegroep ‘Xs4all moet blijven’ vocht sinds januari tevergeefs tegen de plannen van eigenaar KPN om de Amsterdamse internetdochter op te heffen en in de tweede helft van 2020 de dienstverlening onder KPN-vlag te brengen. Ook een recent gesprek met de nieuwe KPN-topman Joost Farwerck heeft daar niets aan veranderd.

2,5 miljoen euro

Vorige week haalde de actiegroep in enkele dagen bij zo’n drieduizend mensen 2,5 miljoen euro startkapitaal op via crowdfunding, twee keer zo veel als waarom was gevraagd. “We worden nu nog gebeld door mensen of ze alsjeblieft nog geld kunnen geven,” zegt Verdel. “Maar we houden het hier even bij, want we hebben nu niet meer nodig.” Ook is voor een hogere opbrengst een vergunning van financieel toezichthouder AFM nodig.

Sowieso krijgt de actiegroep van alle kanten hulp aangeboden. “Van mensen die al met pensioen zijn en zeggen dat ze gratis voor ons komen werken tot bedrijven die ons diensten toezeggen.” Zo is er al een financier gevonden die de aansluitkosten en modems voor de eerste klanten wil voorschieten. “Dat gaat toch om 250 euro per keer.” En er komt te zijner tijd nog een oprichtingsfeest. “Paradiso heeft al eerder aangeboden dat we bij hen terechtkunnen.”

Abonnees

Het bedrijf draait volgens de oprichters bij 25.000 abonnees break-even maar streeft in twee jaar naar 60.000 klanten, gebaseerd op de petitie voor het behoud van Xs4all die eerder dit jaar door 53.000 mensen werd getekend. De groep hoopt de eerste klanten nog voor het einde van het jaar aan te sluiten. “Maar het kan ook begin volgend jaar worden.”

Freedom wil zich net als Xs4all onderscheiden op het gebied van technische betrouwbaarheid en de kwaliteit van de helpdesk. Maar daarvoor is het wel afhankelijk van notabene KPN. De infrastructuur wordt weliswaar geregeld door hostingprovider BIT, maar die moet gebruikmaken van glasvezel en koper van KPN - die wettelijk verplicht is deze tegen betaling open te stellen voor de nieuwkomer. “We werken verder samen met Soverin voor mail, TransIP voor domeinnamen en met Voys voor internettelefonie.”

Vooralsnog is het afwachten of Freedom de beloften zal waarmaken. Tot de eerste klanten zijn aangesloten, moet de nieuwe provider zich vooral onderscheiden met zijn idealen op het gebied van veiligheid, privacy en maatschappelijke betrokkenheid.

Idealen

“We krijgen de dommeinnaam freedom.nl in bruikleen van Bits of Freedom,” zegt Verdel. “Onder de strikte voorwaarde dat we onze idealen blijven volgen. Doen we dat niet, dan halen ze het domein weer terug.” Bits of Freedom, dat strijdt voor vrijheid op internet, is twintig jaar geleden voortgekomen uit Xs4all. De verwante webnaam freedominternet.nl is in handen van een bevriende Amsterdamse webhoster.

Er zitten meer sloten op de deur. Ook als er een externe partij of financier bij het bedrijf zou instappen, is die altijd ondergeschikt aan de stichting en aan de idealen. “Klanten krijgen automatisch een eigen domein en een bijbehorend persoonlijk mailadres. Zo kunnen ze nooit worden gegijzeld, zoals nu door KPN gebeurt, omdat hun mailadressen op Xs4all eindigen.”

Onderdeel van het bedrijf is een handvest dat aanhaakt bij de oprichting van het oorspronkelijke Xs4all. Freedom ziet haar klanten als leden. “We gebruiken geen persoonsgegevens om winst te maken. Het is niet onze taak om de vrijheid van meningsuiting verder te beperken dan op grond van de wet noodzakelijk is.”

Freedom bv wordt eigendom van de zelfstandige stichting Appeltaart - vernoemd naar de beloning. De idealen, van een open internet, verregaande privacy voor gebruikers en een trits barricaden om de zelfstandigheid te waarborgen staan in de oprichtingsakte. Het bestuur bestaat uit voormalig Xs4all-directeur Doke Pelleboer, ex-woordvoerder Sjoera Nas en oud-helpdeskmedewerker Gerdien Dalmulder. Oud-medewerker en it-ondernemer Anco Scholte ter Horst wordt directeur van Freedom Internet.

Ook is er een adviesraad met onder meer Kirsten Verdel, oud-Kamerlid Boris van der Ham, voormalige Telforttopman Ton aan de Stegge en Waagdirecteur Marleen Stikker.