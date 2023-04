Actiegroep doet opnieuw een poging om festival Lente Kabinet uit Het Twiske te weren

De opbouw van het festival Lente Kabinet in mei 2022. Beeld Marc Driessen

De vraag is of de uitspraak op tijd komt voordat het festival plaatsvindt, op 27 en 28 mei. De zitting is gepland op 20 april, volgens de actiegroep kan het zes weken duren voordat de uitspraak volgt maar de hoop is dat de rechter vaart maakt. Overigens gaat het niet alleen om de editie van dit jaar; de actiegroep bestrijdt de vijfjarige natuurvergunning die de provincie Noord-Holland heeft verleend.

Natuurgebied

Volgens de actievoerders staat de natuur in recreatiegebied Het Twiske onder druk. De harde muziek, de tienduizenden bezoekers en het zware materieel waarmee het festival wordt opgebouwd, zijn volgens de actiegroep schadelijk voor de 120 vogelsoorten – waaronder bedreigde – die in het Natura2000-gebied leven en waarvoor het momenteel broedseizoen is.

José Berkhof van Hart voor het Twiske merkte vorig jaar dat de argumenten van de actiegroep ‘weinig indruk maakten’ in de rechtbank. “Maar om meer gewicht in de schaal te leggen, hebben we dit keer een ecoloog ingeschakeld om een contra-expertise te schrijven.” Ook trekt de actiegroep op met natuurbeschermingsorganisaties NatuurAlert en GroeneSterDuurzaam.

Intensieve recreatie mag

Douk Vos, medeorganisator van Lente Kabinet, wijst erop dat het gehele natuurgebied 2550 hectare beslaat, waarvan 120 hectare is ingericht voor recreatie. Daarbinnen vallen weer zogeheten ‘intensieve’ en ‘extensieve’ gebieden. Op het terrein waar Lente Kabinet plaatsvindt, mag intensieve recreatie plaatsvinden: er zijn daar al een dagkampeerterrein, sportvelden, horeca, speeltuinen en meer. “Vanzelfsprekend gaan wij ­uiterst zorgvuldig en met veel respect om met het terrein en zijn we zeer scherp op alle regels die in de vergunning worden gesteld,” aldus Vos.

“Onlangs is een beheerrapport verschenen met adviezen over hoe het gebied te verbeteren. Geen van de adviezen betreft het niet toestaan van Lente Kabinet,” aldus Vos. Ook laat de organisatie zich al tien jaar begeleiden door verschillende onafhankelijke ecologische adviesbureaus. “Zij komen keer op keer, onafhankelijk van elkaar in verschillende onderzoeken en tijdens uitvoerige monitoring tijdens het festival, tot dezelfde conclusie, namelijk dat Lente Kabinet niet tot wezenlijke verstoring leidt.”

Provincie ziet zaak ‘met vertrouwen’ tegemoet

De contra-expertise van Hart voor het Twiske is onvoldoende onderbouwd, stelt Vos, die het rapport heeft laten beoordelen door ecologische adviesbureaus. Hij verwacht dat de rechter dezelfde conclusie zal trekken als vorig jaar: dat er geen reden is de vergunning in te trekken.

Een woordvoerder van de provincie zegt de zaak ‘met vertrouwen’ tegemoet te zien. “Onze omgevingsdienst geeft deze vergunningen af, en toetst daarvoor alle plannen aan de regels voor natuurbescherming. Dat is een heel lang en zorgvuldig proces. Zeker op dit moment, met de stikstofcrisis, kan niet zomaar alles doorgaan. Dus Lente Kabinet mag gewoon doorgaan, maar het staat iedereen vrij om daar een zaak tegen aan te spannen.”

Hek van de dam

Naast de bodemprocedure tegen Lente Kabinet start Hart voor het Twiske ook een procedure tegen de natuurvergunning van Camping Twiske Haven. Dankzij die vergunning, die in december werd verleend, mag er voor het eerst in vijftig jaar worden overnacht in Het Twiske, zegt Berkhof. De actiegroep vreest dat als overnachten op één plek wordt toegestaan, het ‘hek van de dam’ is. “Terwijl dat juist de reden is dat we hier zoveel vogelsoorten hebben die je elders in Nederland bijna niet meer ziet: we hebben nachtrust en donkerte.”

Ook van deze vergunning stelt de provinciewoordvoerder dat de aanvraag is getoetst door de omgevingsdienst.

Landsmeer verbiedt festivals wel

Overigens worden vanaf dit jaar geen festivals meer toegestaan in het deel van Het Twiske dat onder gemeente Landsmeer valt, waar tot twee jaar geleden Welcome to the Future plaatsvond. Landsmeer besloot in december geen grote festivals meer toe te laten, ter bescherming van het natuurgebied.

Recreatieschap Twiske-Waterland zegt hierdoor zeker 80.000 euro aan festivalinkomsten mis te lopen en wil dat compenseren met alternatieve, kleinere festivals. Volgens Hart voor het Twiske kan dat bedrag ook worden gecompenseerd met de toegenomen parkeerkosten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: