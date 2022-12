Acteur John Leddy (Koos Dobbelsteen uit Zeg ’ns Aaa) op 92-jarige leeftijd overleden

John Leddy in 2015. Beeld ANP / Anneke Janssen

De comedyserie Zeg ’ns Aaa was op televisie van 1981 tot 1993. De serie ging over de gebeurtenissen in de huisartsenpraktijk en het persoonlijke leven van dokter Lydie van der Ploeg (Sjoukje Hooymaayer). Koos Dobbelsteen was de man van huishoudster Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen). De serie behoorde in die tijd tot de meest populaire programma’s in Nederland.

De eerste aflevering van Zeg ’ns Aaa werd uitgezonden op nieuwsjaardag 1981. De serie werd tien jaar lang geschreven door Chiem van Houweninge en Alexander Pola.

Leddy maakte zijn televisiedebuut in 1958: hij speelde een gitarist in De veroordeelde. Het was de opmaat tot een lange loopbaan. In 1962 kreeg hij een rol in het kinderprogramma De avonturen van Okkie Trooy. De serie werd tussen 1962 en 1964 uitgezonden door de AVRO. Daarna kreeg Leddy rollen in populaire tv-series als De glazen stad (1968) en De kleine waarheid (1970-1972), waarin Willeke Alberti de hoofdrol speelde. In de jaren zeventig was hij ook te zien in goed bekeken series als Dagboek van een herdershond, Sil de strandjutter en Waaldrecht.

Ridderorde

Ook op het witte doek was Leddy regelmatig te zien. In 1960 speelde hij in De zaak M.P., een film van Bert Haanstra die voluit De zaak Manneken Pis heette, maar die titel kwam niet door de filmkeuring. Verder had hij een rol in Soldaat van Oranje (1977) en de verfilming van Jan Rap en z’n maat (1989).

Leddy speelde verder nog in veel films, series en toneelstukken. Hij had recent nog een rol in onder meer Penoza en Komt een man bij de dokter. Eerder speelde hij ook in onder meer Baantjer, waar hij een tijd barman Lowietje speelde, Dokter Tinus en Flikken Maastricht. In een aflevering van de serie Oppassen!!! speelde Leddy nog een keer de rol van Koos Dobbelsteen. Hij werd in 2018 bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Leddy is op 25 december, eerste kerstdag, na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch overleden in bijzijn van zijn familie. Hij laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen en elf kleinkinderen achter. De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden in Heusden, waar hij de laatste vijftig jaar woonde.

