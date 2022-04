ACM: tariefverhoging Schiphol terecht, klachten afgewezen

Beeld NurPhoto via Getty Images

De komende jaren worden de tarieven van de luchthaven stapsgewijs met tientallen procenten verhoogd. De eerste tariefverhoging ging per april in. Daarover besliste de ACM eerder al dat dat mocht. Schiphol wil zo de gevolgen van de coronaverliezen doorberekenen. De klagers vonden dat de luchthaven daarmee de lasten van de pandemie niet eerlijk verdeelt tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen.

Volgens de ACM, die de tarieven van Schiphol ook met die van andere luchthavens vergeleek, heeft Schiphol zich bij het berekenen van de tarieven aan de wet gehouden en zijn de stijgingen niet onredelijk. De kosten van de ‘daadwerkelijk geleden’ coronaverliezen zouden anders voor de belastingbetaler zijn, omdat de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouders zijn. ‘Door de manier waarop Schiphol nu de tarieven heeft vastgesteld, worden de tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven,’ schrijft de waakhond op de website.

1,6 miljard euro

De coronacrisis kostte Schiphol 1,6 miljard euro, voornamelijk door misgelopen havengelden. De luchthaven heeft naar eigen zeggen alles gedaan om de kosten te drukken. Ook kreeg Schiphol overheidssteun. Dat bleek allemaal niet voldoende om het gat in de begroting te dichten. Vanwege een eerder voorlopig besluit van de ACM voordat de tarieven werden vastgesteld, heeft Schiphol 45 miljoen euro van de verrekening afgehaald, aldus de waakhond.

Eén klacht was volgens de ACM wel terecht. Die ging over het verstrekken van extra informatie over twee initiatieven uit het vijfjarig investeringsprogramma van Schiphol. De ACM zegt ervan uit te gaan dat de luchthaven deze informatie ‘zo snel mogelijk aanlevert’, maar er zijn geen gevolgen voor de luchthaven. Ook was er geklaagd over de invoering van een speciaal tarief om de stikstofuitstoot te verminderen. Deze stikstofheffing mag van de ACM.