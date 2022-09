ACM start onderzoek naar tariefverhoging energiebedrijven, boete dreigt

Beeld Lex van Lieshout/ANP

De voorbeeldbrief op de website van de toezichthouder, waarmee klanten bezwaar kunnen maken tegen de tariefverhoging, is inmiddels ongeveer 250.000 keer gedownload, aldus de zegsman. Hij geeft aan dat de ACM dinsdag een brief heeft gestuurd naar de energiebedrijven. Daarin staat dat de bedrijven verplicht zijn klanten minimaal dertig dagen van te voren te informeren over een tariefsverhoging.

Flinke verhoging

Vorige week kondigden energieleveranciers aan de variabele tarieven voor stroom en gas flink omhoog te gooien per 1 oktober. Zo verhoogt Essent het tarief voor stroom met ruim 50 procent en de prijs van gas met meer dan 30 procent. Vattenfall deed dat met meer dan 50 procent. Klanten van Eneco betalen een nieuwe gasprijs die twee keer zo hoog is: 3,40 euro per kuub gas. Dit is een flinke tegenvaller voor klanten met een variabel contract, voor wie de kosten met wel honderden euro’s kunnen stijgen.

ACM heeft energieleveranciers opgeroepen de tarieven niet te verhogen per 1 oktober. “Doen de energiebedrijven dat wel, dan hebben ze de wet overtreden,” geeft de woordvoerder aan. Over de hoogte van een eventuele boete kan hij nog niets zeggen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: