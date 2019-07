ACM staat prijsafspraken van zzp’ers toe

Beeld ANP XTRA

Markten werken niet goed als zij door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die komt met een leidraad, een richtlijn voor tariefafspraken.

Het kabinet voert per 2021 een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers in van 16 euro per uur. Tot die tijd zal de ACM geen boetes opleggen als zzp’ers afspraken maken om dit minimumtarief nu al te realiseren. Het kartelverbod geldt dan niet voor deze zelfstandige. Zij mogen voor dat werk samen afspraken maken over hun beloning, aldus de autoriteit. Het mag ook in het kader van de cao.

“Wij willen markten goed laten werken voor mensen en bedrijven. Markten werken niet goed als zzp’ers door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen,” aldus bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

De leidraad toont volgens hem aan welke mogelijkheden er voor zzp’ers zijn om via collectieve regelingen hun inkomen te verbeteren.