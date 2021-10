ACM: Hoge energieprijs geen reden om energielevering te stoppen

Een thermostaat wordt een paar graden lager gezet. Beeld ANP

Waakhond ACM ontving verschillende meldingen van consumenten die een brief van hun energieleverancier kregen. Daarin staat dat het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt. Ook zouden mensen van hun leverancier te horen krijgen dat hun overeenkomst met vaste prijs wordt stopgezet en dat ze een contract met een variabele prijs krijgen aangeboden. De energieleveranciers zouden daarbij naar de algemene voorwaarden wijzen of als argument gebruiken dat er sprake was van wanbetaling.

De ACM vermoedt dat een reden voor het beëindigen van de levering de stijging is van de energieprijzen. “We krijgen ook signalen dat dat genoemd wordt in brieven. We wijzen consumenten daarom op de rechten die ze hebben,” aldus een woordvoerder van de autoriteit.

Het beëindigen van de energielevering zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn is nooit toegestaan, stelt de ACM. “Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.”

Vrezen

De ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen hun energieleverancier een brief of email te sturen en daarin te wijzen op hun rechten. Ook gaat de autoriteit de betreffende bedrijven aanspreken.

De woordvoerder kan niet zeggen om welke bedrijven het gaat, of hoeveel meldingen er precies zijn binnengekomen. Donderdag begon de ACM een onderzoek naar meldingen over energiebedrijf DGB Energie, dat in brieven aan klanten de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit als reden voor eenzijdige opzegging zou geven.

Consumenten hoeven er volgens ACM niet voor te vrezen geen gas of elektriciteit meer te ontvangen als hun leverancier toch in financiële problemen komt. De ACM kan niet ingrijpen in de financiën van een bedrijf, maar kan wel de vergunning intrekken als de leveringszekerheid in het geding is. Alle klanten van het bedrijf worden dan ‘verdeeld’ naar de overige vergunninghouders. Consumenten krijgen dan vanzelf een nieuw energiecontract van een nieuwe leverancier en kunnen na 30 dagen bepalen of ze klant willen blijven bij deze leverancier, aldus ACM. “Een faillissement van een leverancier kan wel nadelige financiële gevolgen hebben voor consumenten, bijvoorbeeld als een consument nog geld tegoed heeft, of omdat hij meer moet gaan betalen bij een andere leverancier na de verdeling.”

Tarieven fors omhoog

De prijzen van gas en stroom zijn de afgelopen weken enorm gestegen. De stijgende gasprijzen zadelen bedrijven en huishoudens op met fors hogere kosten. Ook jaagt het de inflatie de hoogte in.

Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen. Een groot deel van de consumenten heeft vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen. De klappen vallen bij het deel van de klanten bij wie het contract net is afgelopen.

Chaos

De chaos op de energiemarkt kent verschillende oorzaken. De inkoopprijs voor energieleveranciers steeg op de gasbeurs met 250 procent. De voorraden in Nederland slonken afgelopen winter dankzij de strenge vorst en raakten vervolgens niet aangevuld door allerlei internationale ontwikkelingen. Zo eist Azië een steeds groter deel van het aanbod op en is de Europese Unie in een twist met Rusland beland over de ingebruikname van een nieuwe gaspijplijn. Een hogere prijs voor CO₂ stuwt ook de elektriciteitsprijzen naar recordhoogtes.