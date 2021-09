ACM haalt teugels aan: ‘Energiebedrijven kunnen failliet gaan door recordprijzen’

In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen weken door de hoge energieprijzen al zeven energiebedrijven omgevallen. Beeld ANP

1. Waarom doet de ACM dit?

De Autoriteit Consument & Markt vraagt energiebedrijven elk jaar voor 1 november om inzage te geven in de leveringszekerheid. “Vanwege de hoge prijzen halen we dit een maand naar voren. We houden de energiebedrijven nu extra in de gaten. Zijn ze stabiel? Kunnen ze de leveringszekerheid waarborgen?” zegt Tjitte Mastenbroek van ACM. Energiemaatschappijen kunnen in grote problemen komen als ze gas aan hun klanten moeten verkopen voor de afgesproken lage prijs, zelf geen voorraad hebben en dan tegen recordprijzen gas moeten inkopen. Mochten er zwakke broeders onder de energiemaatschappijen zitten, dan zijn die ontdekt voordat de winter invalt. In het uiterste geval kan de ACM dan de vergunning voor de verkoop van energie intrekken.

2. Kan een energiebedrijf failliet gaan?

Jazeker, dat is al vaker gebeurd. In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen weken door de hoge energieprijzen al zeven energiebedrijven omgevallen. In Nederland gebeurde dat in 2018 voor het laatst. Toen ging EnergieFlex failliet. Energie-expert Jan Willem Zwang van adviesbureau Stratergy voorspelt dat komende maanden bedrijven failliet gaan. Ze verkochten energiecontracten, maar kochten nog geen gas in in de hoop dat de prijzen zouden dalen. Helaas. “De inkoopprijs van gas is dit jaar vervijfvoudigd, van 15 cent naar 75 cent per kuub. Bedrijven die hoopten dat ze 300 euro aan een klant zouden verdienen verliezen nu dat bedrag op het contract. Kleine bedrijven verliezen daardoor tientallen miljoenen. Dan gaat het hard hoor. Maar ook van grote energiebedrijven hoor ik dat als het een strenge winter wordt dat dan heel de jaarwinst eraan gaat.”

3. Krijg ik nog gas en licht als het energiebedrijf verdwijnt?

Ja, in de wet is geregeld dat klanten van het failliete energiebedrijf door een ander bedrijf worden overgenomen. Vervolgens krijgen ze een maand de tijd om een andere leverancier te kiezen. Toch ben je de klos als het energiebedrijf failliet gaat. Het nieuwe contract wordt afgesloten tegen de hoofdprijs. En veel mensen gebruiken de energiemaatschappij als spaarpotje. “Doe dat niet,” waarschuwt Sanne de Jong van vergelijkingssite Gaslicht.com. “Ze vinden het leuk om honderden euro’s als extraatje terug te krijgen, maar als een bedrijf omvalt, krijgen ze niks. Dat zagen we ook bij duizenden klanten van EnergieFlex.”