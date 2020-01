Achtste bombrief onderschept bij postsorteercentrum

Zo ziet de bombrief eruit. Beeld ANP Handouts

Even na half twee kwam bij de politie de melding binnen dat er een vrijwel identieke envelop was aangetroffen zoals die afgelopen dagen bij zeven bedrijven was bezorgd. Nu is de brief dus al onderschept in het postsorteercentrum. Onbekend nog is wie de beoogde ontvanger was.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt de brief ter plaatse onschadelijk gemaakt zodat het veilig vervoerd kan worden. Daarna gaat de post voor onderzoek naar het NFI. Het bedrijf hoefde niet ontruimd te worden. Dat was afgelopen vrijdag ook niet het geval toen de zevende bombrief werd aangetroffen bij het Okura Hotel in Amsterdam.

Bekijk hier de reactie van politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek na het vinden van de bombrief bij het Okura Hotel: