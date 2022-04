Achterstand bij UWV loopt op: ‘Aanvragers hebben geen idee waar ze aan toe zijn’

Uitkeringsinstantie UWV heeft grote achterstanden. Beeld ANP / Robin Utrecht

In het verslag meldt de instantie ook dat nog minstens tienduizenden mensen eind vorig jaar wachtten op een herbeoordeling van hun medische situatie.

Wie twee jaar niet of niet volledig aan het werk is geweest vanwege ziekte, kan zich melden bij het UWV voor een zogeheten WIA-uitkering (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Verzekeringsartsen beoordelen iemands medische situatie en arbeidsdeskundigen kijken vervolgens of iemand in die situatie nog gedeeltelijk aan het werk kan.

Wettelijk gezien hoort zo’n beoordeling binnen acht weken plaats te vinden, maar inmiddels bedraagt de gemiddelde wachttijd zeventien weken. En de achterstand loopt verder op, zegt UWV-voorzitter Maarten Camps.

Tekort aan artsen

De achterstand komt vooral door een oplopend tekort aan verzekeringsartsen. Ook melden zich meer mensen voor een WIA-beoordeling. Volgens Camps leiden de achterstanden niet tot financiële problemen bij mensen die nog wachten op een beoordeling. Vorig jaar is besloten dat zij een voorschot krijgen. Dat hoeven zij niet terug te betalen, ook niet als achteraf blijkt dat zij geen recht hebben op een uitkering. Die maatregel geldt met terugwerkende kracht tot 2020 en loopt in elk geval tot het eind van dit jaar.

Camps: “Financiële impact is er voor deze groep mensen dus niet, maar zij zitten wel in onzekerheid of zij recht hebben op een WIA-uitkering. Daarom is het belangrijk dat we de wachttijden verkorten.”

Buiten die groep wachten ook nog eens tienduizenden mensen op een herbeoordeling van hun medische situatie. Dit gaat met name om mensen die gedeeltelijk kunnen werken. Camps: “Iemand kan zijn achteruitgegaan en meer hinder ondervinden van de ziekte of beperking. Door de achterstanden kunnen wij deze mensen niet zo snel herbeoordelen als we zouden willen.”



Niemandsland

De langere wachttijden leiden tot veel onzekerheid en soms psychische zorgen, merkt Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid uit Nijmegen, die inwoners bijstaat. Volgens directeur en raadsvrouw Lucia Knoflícková zijn veel mensen in niemandsland beland. “Zij hebben geen idee waar ze aan toe zijn.”

De groep die wacht op de herbeoordeling van hun medische situatie kan volgens Knoflícková wel in financiële problemen komen. “Dat gaat bijvoorbeeld om mensen met een chronische ziekte die minder kunnen werken. Deze mensen komen niet in aanmerking voor een voorschot en kunnen eigenlijk geen kant op, zolang ze geen herbeoordeling krijgen.”

Voorlopig nog niet opgelost

Volgens het UWV komen eerst mensen aan de beurt die wachten op een WIA-beoordeling. Daarna pas de mensen die een herbeoordeling nodig hebben. Het UWV werft nieuwe verzekeringsartsen en zet zogeheten sociaal-medische centra op, waarbij medische experts de verzekeringsarts ondersteunen en ontlasten. Ook wordt gesproken met de minister en sociale partners over mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving. De achterstanden zullen voorlopig nog wel blijven bestaan, vreest Camps.