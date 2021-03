Acht evenementen met Fieldlab achter de rug: wat is de les?

Supporters op de tribune tijdens Almere City FC-Cambuur, 28 februari. Beeld ANP

Na een theatervoorstelling (van Guido Weijers, met 500 bezoekers), twee voetbalwedstrijden in de eerste divisie (met elk 1500 fans), een zakelijk congres, twee dancefestivals (binnen én buiten) en twee popfestivals (de laatste afgelopen weekend in Biddinghuizen met 1500 man), vult zaterdag de Johan Cruijff Arena zich met 5000 voetbalfans. Nederland-Letland is het negende en voorlopig grootste Fieldlab-experiment. Het is behalve een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Oranje, ook een belangrijke test voor de grote evenementen die de komende maanden op de agenda staan: het EK voetbal (drie wedstrijden in de Arena) en het Eurovisie Songfestival (in Ahoy).

De experimenten, opgezet door de evenementenbranche en een reeks ministeries, en bedoeld om te bekijken hoe er tijdens de coronapandemie toch evenementen georganiseerd kunnen worden. Er wordt onder meer gekeken naar het gedrag van bezoekers en naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Bezoekers worden in verschillende ‘bubbels’ ingedeeld, voor elke bubbel gelden andere regels: wel of geen mondkapje en een eigen tijdslot om binnen te komen bijvoorbeeld. Wel moeten alle bezoekers zich van tevoren laten testen: wie positief test, komt niet binnen.

Wat is er geleerd van de eerste acht Fieldlabs?



Officieel weten we dat nog niet. “We zijn alle data nog aan het verwerken, die gaan daarna naar het OMT en dan naar het kabinet, zij zullen conclusies trekken,” zegt de woordvoerder van Fieldlabs. Maar hoofdonderzoeker Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zei eerder deze week al dat uit de experimenten is gebleken dat ‘je tijdens een evenement niet meer risico loopt op besmetting dan thuis’. Als iedereen zich tenminste van tevoren laat testen en er maatregelen worden genomen tijdens het evenement. Volgens Voss blijken bezoekers minder onderlinge contacten te hebben dan gedacht. Risicomomenten zijn er vooral bij het binnenkomen en het weggaan. Voss denkt daarom dat er ‘veel meer mogelijk is dan we tot nu toe hebben toegestaan’.

Weten we hoeveel mensen er besmet zijn geraakt tijdens een testevenement?



Fieldlabs bracht naar buiten dat er bij het proefconcert van André Hazes, begin maart in de Ziggo Dome, mogelijk vier mensen zijn besmet met corona. Zij testten een paar dagen na het concert positief. Maar het zijn geen sluitende cijfers: de organisatie vraagt alle bezoekers zich vijf dagen na afloop te laten testen, maar ruim 10 procent van de bezoekers doet dat niet. Het levert kritiek op van viroloog Bert Niesters (Universitair Medisch Centrum Groningen) bijvoorbeeld: “Waarom gaan we een proef met vijfduizend mensen doen terwijl de besmettingscijfers stijgen? En dan ook nog in Amsterdam, waar nu sowieso veel besmettingen zijn.”

Wat is er bijzonder aan het experiment zaterdag in de Arena?

Er wordt voor het eerst op grote schaal geëxperimenteerd met sneltests. Alle vijfduizend Oranjefans moeten vrijdagmiddag of zaterdagochtend zo’n sneltest afleggen. De wedstrijd is zaterdagavond om 18.00 uur. Tot nu toe moesten bezoekers PCR-tests ondergaan, 48 uur van tevoren. De PCR-test wordt over het algemeen als betrouwbaarder gezien dan een sneltest. De testen worden niet afgenomen door de GGD, maar door commerciële bureaus.

Hebben die Fieldlabs eigenlijk nog wel zin? Deze zomer is iedereen toch gevaccineerd?

De zomer is nog ver weg. Minister Hugo de Jonge stelde gisteren in de Tweede Kamer dat er ‘voor april en mei een agenda wordt gemaakt, daar staan dan theaters, musea, poppodia en sportwedstrijden op’. Wie naar zo'n evenement wil, moet zich in elk geval van tevoren laten testen. In de loop van april moeten er volgens De Jonge 100.000 toegangstesten per dag beschikbaar zijn, in de tweede helft van mei 400.000 per dag. De woordvoerder van Fieldlabs zegt het zo: “We willen een blauwdruk neerleggen voor als de lockdown minder zwaar wordt: welke bezetting kun je dan hebben bij evenementen en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Dan hoef je niet meer aan elk evenement een standaard maximumbezetting van honderd mensen op te leggen, maar kun je bijvoorbeeld tot 70 procent van de maximale bezetting van een locatie gaan.”

En corona hoeft niet de laatste pandemie te zijn, stelt hij: “Dit zou in de toekomst natuurlijk ook een keer kunnen gebeuren.”