Aboutaleb: kabinet wilde Black Friday niet verbieden

Burgemeester Aboutaleb. Beeld ANP

Aboutaleb vindt dat burgemeesters door de mening van het kabinet ‘toppsychologie’ moesten bedrijven, zei hij zondagmiddag bij het tv-programma Buitenhof. “Ga ik aan de voorkant alles afsluiten of toch eerst maar eens kijken hoe het loopt?”

In Rotterdam zijn meerdere dagen de winkels eerder gesloten, omdat de drukte de spuigaten uitliep. “We hebben uiteindelijk gekozen voor de hamer,” aldus de burgemeester.

Verbod of afspraken

Overigens weet Aboutaleb niet wat de overwegingen van het kabinet waren om Black Friday volledig door te laten gaan, maar hij vindt dat het kabinet had kunnen verwachten dat er tijdens deze winkeldagen grote menigtes bijeen zouden komen. “Dan kun je zeggen: dat is misschien niet zo verstandig.”

De burgemeester weet niet of een verbod de beste weg was geweest. Ook was het wellicht mogelijk geweest om vooraf afspraken met winkeliers te maken. Aboutaleb: “Nu hebben we het op zijn beloop gelaten. Dan zie je dat dat niet goed blijkt uit te pakken.”

Drukte

Black Friday, waar winkeliers dagenlang stuntten met hun prijzen, hebben de hele week al voor enorme drukte in winkelstraten gezorgd. Daarbij is het nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Sommige steden, waaronder Rotterdam, besloten de winkels in het centrum eerder te sluiten.