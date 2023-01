‘Abortusbuddy’ voor Amsterdamse vrouwen

In oktober nam burgemeester Femke Halsema poolshoogte bij de Amsterdamse abortuskliniek. Beeld Dingena Mol

“Het is ooit begonnen als reactie op demonstranten bij abortusklinieken, maar we weten dat ongewenst zwangere personen het een fijn idee vinden als er iemand met ze meegaat, ook als er geen demonstranten staan,” zegt Djoeke Gerding, voorzitter van Stichting Samen naar de Kliniek. De stichting gaat mensen opleiden die vrouwen kunnen begeleiden bij hun bezoek aan de abortuskliniek in Amsterdam. Zulke buddy's zijn in Rotterdam, Den Haag en Utrecht al beschikbaar en zullen dat, vanaf eind dit jaar, ook zijn in Amsterdam, Zwolle, Groningen, Haarlem en Roermond.

De antiabortusdemonstranten die bij de abortuskliniek in Amsterdam staan, zijn al langer een punt van discussie. “Met regelmaat staan ze voor de kliniek,” zei directeur Rob Benschop in juni in Het Parool. Behalve dat dit intimiderend is voor de vrouwen die zijn kliniek willen bezoeken, leidt het ook tot conflicten en incidenten met passerende Amsterdammers die het niet eens zijn met de demonstranten. De directeur pleit daarom al langer voor een bufferzone rond de instelling, zoals in bijvoorbeeld Arnhem, waar demonstranten op 500 meter van de kliniek moeten staan.

In oktober nam burgemeester Femke Halsema poolshoogte bij de kliniek. Ze ging in gesprek met de demonstranten, die één ochtend per maand 3 uur lang op 25 meter van de kliniek staan te demonstreren. De demonstranten zeiden tegen haar zich niet op te dringen aan de vrouwen die een afspraak hebben bij de kliniek. Hoewel Halsema het niet eens is met de argumenten van de demonstranten, werd twee weken na haar bezoek bekend dat de bufferzone voorlopig niet wordt uitgebreid in verband met het demonstratierecht. Wel vindt er nog een aanvullend onderzoek plaats.

Om voldoende Amsterdamse buddy’s te kunnen opleiden, zal de stichting in de zomer een wervingscampagne starten. Personen die geselecteerd worden, krijgen een uitgebreide training. “Ze leren bijvoorbeeld hoe ze met iemand langs de demonstranten moeten lopen,” legt Gerding uit. “Het is niet de bedoeling dat een buddy in discussie gaat en de confrontatie opzoekt. Hij of zij oordeelt ook niet en vraagt niet naar je verhaal.”

Volgens Gerding is empathisch vermogen de belangrijkste eigenschap van een potentiële buddy. “En we proberen zo divers mogelijk te zijn. Je moet dan denken aan iemands achtergrond, leeftijd, ervaring, maar ook aan iemand die is opgegroeid in een religieuze omgeving, zodat er voor zoveel mogelijk mensen een juiste buddy te vinden is.”

Kliniekdirecteur Benschop is verrast over het initiatief; hij zegt niet op de hoogte te zijn gesteld. Wel zegt hij de buddy's van andere abortusklinieken te kennen. Hij noemt het een ‘sympathiek initiatief’, maar noemt het probleem van de demonstranten ‘tweeledig’. “Je hebt vrouwen die het moeilijk vinden om onbegeleid te gaan en emotionele steun nodig hebben. Wat dat betref juich ik het toe. En ook voor de vrouwen die belaagd worden door de demonstranten is het sympathiek, maar ik blijf vinden dat er onvoldoende aandacht is voor de integriteit van de persoonlijke levenssfeer. Laat dat duidelijk zijn, want demonstranten kunnen nog altijd ongehinderd vervelende vormen van protest voeren bij onze kliniek. Dat zou ik liever veranderd zien.”

Het is de bedoeling dat in het najaar de eerste vrouwen die in Amsterdam de abortuskliniek bezoeken begeleid kunnen worden door een buddy. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, zegt Gerding. “Ik ben heel blij met het enthousiasme dat we zien.”

