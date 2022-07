ABN Amro: transportbedrijven nog niet klaar voor uitstootvrije zones in steden in 2025

35 procent van de transportbedrijven vindt dat het ontbreekt aan duidelijke regelgeving rondom de uitstootvrije zones. Beeld ANP / Peter Hilz

Volgens de bank is bijna veertig procent van de transportbedrijven niet van plan om voor 2030 elektrische voertuigen aan te schaffen. Vooral de hoge aanschafkosten (36 procent) en de beperkte actieradius (25 procent) vormen een grote belemmering voor de transportbedrijven die ABN Amro ondervraagd heeft. Ook is de beperkte capaciteit van laadpalen voor veel bedrijven een groot obstakel om met elektrische voertuigen te gaan rijden. Met name kleine transportbedrijven zijn huiverig.

Op de wachtlijst

In Amsterdam kan het stroomnet de groei van het elektriciteitsverbruik in veel gebieden niet aan. Deze groei is voor een groot gedeelte op conto van verduurzaming te schrijven, waaronder de toename van de aanschaf van elektrische auto’s van Amsterdammers. Hierdoor staan 161 nieuwe grootverbruikers, zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken, op de wachtlijst voor een stroomaansluiting.

Liander is op dit moment bezig met oplossingen om meer ruimte vrij te maken op het elektriciteitsnet om zo de verduurzaming van de stad te versnellen. De vraag is of dat op tijd klaar is, zodat transportbedrijven op een elektrisch wagenpark kunnen overstappen en zo binnen de ring kunnen blijven bezorgen. Het GVB maakte in mei wel bekend zijn vloot van elektrische bussen verder uit te breiden. In 2025 zullen alle stadsbussen dan elektrisch rijden.

Duidelijke regelgeving ontbreekt

Daarnaast vindt 35 procent van de transportbedrijven dat het ontbreekt aan duidelijke regelgeving rondom de uitstootvrije zones. Zo stellen Amsterdam en Rotterdam een volledige zero-emissiezone in binnen de ring voor vrachtverkeer, terwijl dat in andere steden voor alleen de binnenstad gaat gelden. Dat kan volgens de transportsector voor oneerlijke concurrentie en problemen met planning zorgen. Ook vindt ruim een derde dat, ondanks de subsidies, de aanschaf van elektrische voertuigen nog te duur is. 22 procent vindt dat er subsidie beschikbaar moet komen voor het plaatsen van laadpalen.

De bank adviseert de overheid daarom om landelijk beleid in te voeren en goede randvoorwaarden te creëren, zoals het faciliteren van voldoende laadpalen en subsidies. Dat zorgt er volgens David Bolscher – Sector Analist Transport en Logistiek van ABN Amro – voor dat ondernemers ‘langjarige investeringsplannen voor elektrificatie’ kunnen maken. “Daarnaast moeten gemeenten en overheid de transitie haalbaar en betaalbaar maken en investeren in het verhogen van de netcapaciteit en het uitbreiden van de laadinfrastructuur.”