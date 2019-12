ABN Amro sluit 470 geldautomaten om plofkraken: nog tien over 10 in Amsterdam

De plofkraak op het Surinameplein was de vijfde op een ABN AMRO geldautomaat in een maand tijd. Beeld ANP

De bank reageert daarmee op het toenemend aantal plofkraken. Vorige week werd al duidelijk dat een tiental automaten van ABN Amro zou sluiten. De uitschakeling is van tijdelijke aard. Een woordvoerder legt uit dat gekeken gaat worden hoe de automaten beter beveiligd kunnen worden.

Van de 470 machines die nu worden gesloten, zijn er 380 van ABN Amro zelf. De andere 90 zijn ex-ABN Amro automaten die de afgelopen tijd zijn omgebouwd tot een Geldmaat. Alle automaten zijn inmiddels leeggehaald. ‘Het escalerende geweld bij criminaliteit baart grote zorgen. In de hele samenleving zijn daarvan de gevolgen zichtbaar. Bewoners en ondernemers moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom heeft de bank deze tijdelijke noodmaatregel moeten nemen,’ meldt ABN Amro in een persbericht.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zijn er tot augustus al 37 plofkraken gepleegd. In heel 2018 waren dat er 42. In Amsterdam zijn er dit jaar al 14 plofkraken of pogingen daartoe gedaan.

Omdat ABN niet wil zeggen welke automaten precies dichtgaan, is niet duidelijk hoeveel er in Amsterdam sluiten. Op de digitale plattegrond waar de bank laat zien waar zijn pinautomaten zich bevinden is te zien dat er in Amsterdam, Diemen en Amstelveen bij elkaar nog 10 automaten over zijn.