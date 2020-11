ABN Amro schrapt 2700 banen

Het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas wordt verkocht om het vervolgens deels terug te huren. Beeld Bart Maat/ANP

ABN Amro denkt door natuurlijk verloop en omscholing van medewerkers het aantal gedwongen ontslagen beperkt te kunnen houden. Eind vorig jaar werkten er zo’n 18.000 mensen bij de bank, waarvan 14.800 in Nederland.

‘We hebben laten zien dat we de kosten goed kunnen beheersen,’ aldus de bank in een persbericht. ‘De kosten willen we beperken tot 4,7 miljard euro in 2024, door 700 miljoen euro aan verdere kostenbesparingen te realiseren. In 2021 zullen de kosten naar verwachting op 5,3 miljard euro uitkomen, hoger dan die in 2020 van circa 5,1 miljard euro. We verwachten tot en met 2024 een verdere vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 15 procent, vooral vanaf 2022.’

Hoofdkantoor

Naast het schrappen van arbeidsplaatsen kijkt de bank ook naar de kosten voor huisvesting. Zo zal het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas worden verkocht om het vervolgens deels terug te huren. Het kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost, dat nu dienst doet als tweede hoofdkantoor, wordt verbouwd. Daar kunnen straks 10.800 medewerkers terecht. Het Zuidaskantoor, aan de Gustav Mahlerlaan, wordt in 2021 in de verkoop gezet.

De strategische plannen zijn de eerste van ABN Amro onder topman Robert Swaak. Die trad begin dit jaar aan.