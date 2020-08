ABN Amro grijpt hard in bij zakenbank: 800 banen verdwijnen

Waarschuwingsstickers op het hoofdkantoor van ABN Amro Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dat heeft topman Robert Swaak laten weten. ABN Amro trekt zich met zijn grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa.

De ingreep staat volgens topman Swaak los van de coronacrisis. ABN Amro nam de grootzakelijke activiteiten al langer onder de loep. De bank heeft besloten buiten Europa wel met zogeheten Clearingwerk, activiteiten rondom het verwerken van financiële transacties, door te gaan.

In het tweede kwartaal is ABN Amro onder druk van de coronacrisis opnieuw in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal. Onder de streep kwam de bank in het tweede kwartaal 5 miljoen euro tekort.

Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 693 miljoen euro in de boeken. Het nettoverlies komt vooral door de forse kredietverliezen bij de bank. ABN Amro moest 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.