ABN Amro: er komt geen negatieve spaarrente

Beeld ANP

Door de lage rente in Europa gaan de spaarrentes bij banken al een hele tijd omlaag. ABN Amro verlaagde de spaarrente onlangs nog tot 0,01 procent. De vrees dat de spaarrente voor gewone spaarders op een gegeven moment negatief gaat worden, hing dan ook boven de markt. Voor sommige grote zakelijke klanten wordt al een negatieve rente gehanteerd.

ABN Amro zegt er afgelopen kwartaal in geslaagd te zijn om zijn rente-inkomsten stabiel te houden ondanks de lage rentes. De bank wist daarbij zijn marktaandeel met hypotheken uit te breiden. Andere baten, onder meer die uit de zogeheten private equity, liepen wel terug. De kwartaalwinst is teruggezakt tot 558 miljoen euro, tegen 738 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Renteklimaat

Het renteklimaat blijft een uitdaging voor de bank, zo benadrukt het financiële concern. Als de lage rente aanhoudt, zal ABN Amro waarschijnlijk langer nodig hebben om de kosten afgezet tegen de inkomsten op het gewenste niveau te krijgen.

Het antiwitwasbeleid blijft daarnaast een belangrijk punt van aandacht voor ABN Amro. De bank denkt dat er verdere actie nodig is om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Enkele maanden terug kondigde ABN Amro al aan al zijn particuliere klanten in Nederland te gaan doorlichten.

“We hebben ons plan voor de versterking van onze basis voor opsporing van financiële criminaliteit (DFC) en herstel van tekortkomingen verder uitgewerkt, en ons plan vergeleken met ‘best practises’ op basis van een uitgebreide review door een onafhankelijke deskundige. In het komende kwartaal informeren wij u verder over onze plannen,” zegt topman Kees van Dijkhuizen in een toelichting.

Onderzoek

De kwestie kan ABN Amro nog een flinke boete opleveren. Het Openbaar Ministerie doet inmiddels onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank wordt onder meer verweten klanten niet voldoende te hebben doorgelicht. Het is volgens ABN Amro nog niet duidelijk wanneer het onderzoek zal zijn afgerond en wat de uitkomst zal zijn.