ABN Amro: de hele economie krijgt klappen

Het hoofdkantoor van ABN Amro. Beeld ANP

De Nederlandse economie zal dit jaar 3,5 procent krimpen en daarmee zwaarder getroffen worden dan het CPB in zijn minst pessimistische scenario schetste. Daarna kan volgens ABN de economie zich ook weer snel herstellen.

ABN gaat er in de vrijdagochtend verschenen prognoses vanuit dat de huidige maatschappelijke beperkingen twee maanden zullen duren – ruwweg tot half mei. De analisten van de bank rekenen dan ook niet op een financiële crisis. Het CPB deed dat gisteren wel. In zijn zwartste scenario’s komen ook de banken in de problemen.

Indien de meeste beperkingen, zoals de sluiting van cafés en restaurants, in mei worden opgeheven, kan volgens ABN de economische groei in de zomer sterk opveren. Maar niet zonder schade voor de rest van het jaar. Consumenten zullen langdurig minder kopen (vooral duurzame goederen of diensten als vakanties), geldschieters minder investeren. ABN rekent erop dat de investeringen dit jaar 8 procent zullen dalen, de bestedingen 5 procent.

Vrijetijdsbranche hardst getroffen

Alle hoeken van de economie worden getroffen door de maatschappelijke maatregelen om contact te vermijden, waardoor overal een tekort is aan personeel. Maar de vrijetijdsbranche wordt het allerhardst geraakt. Volgens ABN zullen horeca, toerisme, cultuur en sport dit jaar 15 procent krimpen. Zo is de omzet van de horeca inmiddels 75 procent teruggevallen.

Dat kan nog meer worden als de huidige maatregelen langer gaan duren en de sector ook het hoogseizoen misloopt. Herstel zal daarna vrij snel optreden, maar niet volledig zijn. Wel zal het binnenlands toerisme dan opleven. Herstel, volgend jaar geschat op 10 procent, is niet voldoende om de daling dit jaar te compenseren.

Slechtste jaar ooit

De grootste klappen zijn er ook voor de Nederlandse industrie. Doordat fabrieken zijn gesloten, uitvoer vanwege gesloten grenzen aan banden ligt, evenals de invoer van grondstoffen en onderdelen zal de industrie dit jaar 10 procent krimpen. Ook later, als de fabrieken weer opstarten, zijn de problemen niet over omdat er veel minder vraag zal zijn naar producten. Ook de transportsector wordt zo flink geraakt, de luchtvaart voorop, die volgens ABN zijn slechtste jaar ooit zal beleven.

Voor de winkelbranche voorspelt ABN dit jaar een afname van 8 procent doordat winkels zijn gesloten en consumenten op voeding na uitgaven uitstellen. Zo zijn de consumentenuitgaven nu al 13 procent gedaald, en dat zal doorzetten.

Voorjaarscollectie

Een deel daarvan, zoals grote uitgaven, zullen zich volgend jaar herstellen. Maar ook dat zal niet voldoende zijn om de daling dit jaar te compenseren. Bovendien zal een blijvend deel van de klandizie online gaan kopen. Vooral de modebranche wordt getroffen: die zit met voorjaars- en zomercollecties die al wel zijn betaald, maar nauwelijks worden verkocht. ABN constateert wel dat hamsteren niet is wat het lijkt. ‘Hamsteren blijkt deels een vervanging, omdat mensen meer thuis eten dan in restaurants of bedrijfskantine.’

De dienstensector en it-branche, pijlers onder de Amsterdamse economie, worden relatief licht geraakt doordat er behoefte blijft aan hun diensten. Ook kunnen die het gemakkelijkst via thuiswerken aan de gang worden gehouden. Toch voorspelt ABN een daling, omdat op langere termijn opdrachten deels zullen uitblijven.

Bouw valt stil

Volgens ABN Amro krijgt ondervindt de bouw wel degelijk invloed van de coronacrisis. Niet meteen, maar later zal de bouw van nieuwe woningen teruglopen, terwijl die toch al achterliep bij de vraag door trage overheidsprocedures en de stikstofproblematiek. Omdat consumenten grote uitgaven zullen uitstellen, valt woningonderhoud nog veel verder stil. Omdat fabrieken en bedrijven zijn gesloten geldt hetzelfde voor kantoren.

ABN voorspelt wel dat de vastgoedbranche, die nu onder vuur ligt omdat een groot deel vaan de verhuurders geen huurkortingen aan winkels en horeca aanbiedt, dit jaar nog met groei te maken krijgt. Volgend jaar zal het vastgoed wel worden getroffen door een flinke afname van de waarde van gebouwen - met name winkel- en horecapanden. Dat komt vooral doordat huurders de huur niet meer kunnen betalen, er meer leegstand komt en daarmee de waarde van vastgoed zal dalen.