ABN Amro: bedrijven lenen nog steeds nauwelijks

Nog niet af van Justitie

ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting.

De bank zou tussen 2009 tot 2013 betrokken zijn geweest bij het ten onrechte terugvorderen van dividendbelasting door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. ABN is naar eigen zeggen verdachte in verband met verschillende transacties waarop de zaak betrekking heeft. De bank kan niet uitsluiten dat dit in de toekomst financiële consequenties zal hebben.

Daarnaast heeft het financiële concern 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse zaak rond belastingfraude met dividenden. Daar zou het gaan om een belastingtruc waarbij banken beleggers de mogelijkheid gaven meermaals belasting terug te vragen, terwijl deze maar een keer is betaald.

ABN heeft daarvoor ook verschillende claims aan zijn broek gekregen, maar die hebben volgens ABN geen kans van slagen. Ook is nog niet duidelijk of onderzoek van de Duitse justitie gevolgen heeft voor de bank.