Abdallah M. veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodschieten kapper in Duivendrecht

Zowel M. als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De verdachte omdat hij volhoudt onschuldig te zijn, het Openbaar Ministerie omdat zij het niet eens waren met de conclusie van de rechtbank dat er in de zaak onherstelbare vormfouten zijn gemaakt.

Seif Ahmed werd op 1 oktober 2019 zwaargewond in een auto aangetroffen op een afgelegen parkeerplaats bij Tuinpark Nieuw Vredelust in Duivendrecht. Hij overleed ter plaatse aan de gevolgen van een schotwond. Wat de zaak extra schokkend maakte was dat zijn 1-jarige dochtertje tijdens het incident op de achterbank zat. Zij bleef ongedeerd, maar is na het overlijden van haar vader gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

‘Gewetenloze daad’

Tijdens de rechtszaak werd uitgebreid ingegaan op de vraag of de kapper niet door suïcide om het leven was gekomen. Ahmed had namelijk het gebruikte vuurwapen in zijn hand toen hij zwaargewond werd aangetroffen. Maar uit onderzoek bleek dat de kapper vanuit de bijrijdersstoel werd neergeschoten. Op het vuurwapen werd bovendien alleen dna aangetroffen van M. en niet van Ahmed. Het OM stelde dat de dood van Ahmed geen suïcide was, maar dat de verdachte het daar op heeft laten lijken.

M. heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij de dood van Ahmed. Hij en Ahmed waren bevriend en hadden die dag afgesproken om het over financiële zaken te hebben. Ahmed wilde graag een huis kopen en zou daar een fors bedrag voor hebben gespaard.

Het hof neemt het de verdachte ‘bijzonder kwalijk' dat hij probeerde zijn 'gewetenloze daad’ in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. ‘De verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar en onnoemelijk veel leed aangedaan, in het bijzonder zijn jonge kinderen’, schrijft het gerechtshof in het vonnis.

Het hof oordeelt tevens dat er geen sprake is van onherstelbare vormfouten, zoals de rechtbank eerder vaststelde, en vindt veertien jaar daarom ‘een passende straf’. Deze straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Peter R. de Vries

Seif Ahmed werd geboren in Egypte en woonde sinds 2015 in Amsterdam. Hij werkte in een kapperszaak in West, was getrouwd en had twee kinderen. Hij was geen bekende van de politie.

De dood van Ahmed kreeg landelijke aandacht. Het was ook de zaak waar Peter R. de Vries over sprak bij RTL Boulevard op de avond dat hij werd neergeschoten.

