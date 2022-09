Aardbeving van 2.3 bij Groningse Uithuizen

Een scheur in een woning (het is niet duidelijk of dit door deze aardbeving komt). In het dorp in Noord-Oost Groningen vond een aardbeving met een kracht van 2.5 plaats. ANP Beeld ANJO DE HAAN / ANP

De aardbeving deed zich voor om 02.39 uur op drie kilometer diepte. Aanvankelijk meldde het KNMI dat de beving een kracht had van 2.4, maar na heranalyse met meer seismologische stations komt het instituut nu uit op een aangepaste magnitude van 2.3. In augustus vonden ook al twee aardbevingen plaats met Uithuizen als epicentrum. De laatste keer dat Groningen met een aardbeving zwaarder dan 2.4 te maken had, was op 1 april dit jaar, met Loppersum als epicentrum en een kracht van 2.7. Ook toen was de diepte drie kilometer. Op 4 april, een paar dagen na die beving, waren bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 454 schademeldingen gedaan, waarvan er 38 uit het gebied rond epicentrum Loppersum kwamen, het zogenoemde effectgebied.

Op Twitter meldden verschillende mensen de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag te hebben gevoeld. ‘Was al wakker, nu klaarwakker. Een doffe dreun en gekraak. Het hele bed trilde’, aldus een van hen. ‘Was dit onweer, of een aardbeving? Ik lag te schudden in mijn bed’, twittert een ander. Iemand zegt een ‘dikke schok’ te hebben gevoeld. ‘Zo erg heb ik hem nog niet ervaren. Bij daglicht maar weer een ronde doen om het huis.’

Recente aardbeving in Nederland: op 09-09-2022 om 00:39:11 UTC (02:39:11 NL) vond bij #Uithuizen een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.4 (reviewed). https://t.co/JeiJDEJia1 pic.twitter.com/4c7uU6BCaG — KNMI (@KNMI) 9 september 2022

Aardbevingen door gaswinning

Aardbevingen met een kracht tot 2.9 veroorzaken vrijwel nooit schade, geeft SodM aan op de website. Maar in Groningen leiden de aardbevingen als gevolg van de gaswinning toch vaak tot meer schade, doordat ze ondiep zijn en de Groningse bodem veel klei en veen bevat. ‘Terwijl natuurlijke aardbevingen op dieptes vanaf tien kilometer plaatsvinden, zitten de gasbevingen van Groningen op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De trillingen verliezen op hun korte weg naar het aardoppervlak veel minder energie dan natuurlijke bevingen,’ aldus SodM.

Onderweg kunnen trillingen worden versterkt als de aarde gelaagd is, legt de toezichthouder verder uit. Dat is bijvoorbeeld het geval als een aardbevingsgolf uit zandgrond in veel slappere klei- of veenlagen terechtkomt. ‘Dit zogeheten “opslingereffect” zorgt in sommige delen van de provincie Groningen voor extra schade. Dit zorgt er ook voor dat er op relatief korte afstand een groot verschil in schade aan gebouwen kan zijn.’

Verhoging gaswinning na waarschuwing SodM

De afgelopen jaren is er een geleidelijke afname van het aantal aardbevingen in Groningen. In 2013 werden er nog 133 aardbevingen geregistreerd, waarvan 38 een kracht hoger dan 1.5 op de schaal van Richter. In 2021 was dat teruggelopen naar 75 aardbevingen, met 13 boven de 1.5.

In augustus 2012 vond een zware aardbeving plaats bij Huizinge, deze had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Naar aanleiding van deze beving kwam Staatstoezicht op de Mijnen begin 2013 met een rapport waarin stond dat de gaswinning tot meer en zwaardere bevingen kon leiden en adviseerde ze om de ‘productie zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is’ te verlagen.

Jaarlijks aantal aardbevingen in het Groningen-gasveld met een magnitude van 1,5 of hoger van 1991 t/m 2021. Beeld KNMI

In plaats van verminderen werd de gaswinning dat jaar opgevoerd van 48 naar 54 miljard kubieke meter.

Momenteel houdt de Tweede Kamer een parlementaire enquête naar de besluitvorming rondom de gaswinning in Groningen. Vrijdag verschijnen oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën en oud-minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken van het kabinet-Rutte II voor de commissie. Vooral het verhoor van Kamp is belangrijk: onder zijn verantwoordelijkheid werd het besluit genomen om de gaswinning in 2013 te verhogen.