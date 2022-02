Aanvullend onderzoek verdachte doodschieten Bas van Wijk

Bas van Wijk kwam om het leven op een strandje bij De Nieuwe Meer in Amsterdam, toen hij een ruzie probeerde te sussen. Beeld Sem van der Wal/ANP

De advocaat van El Y. had een volledig nieuw onderzoek gevraagd, maar dat vond het hof onnodig.

Van Wijk kwam op 8 augustus 2020 om het leven op een strandje bij De Nieuwe Meer in Amsterdam, toen hij probeerde een ruzie te sussen. Na een strafeis van achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank El Y. negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op. De Hoofddorper tekende geen beroep aan, het OM wel.

De advocaat van El Y. vroeg het hof donderdag om een volledig nieuw persoonlijkheidsonderzoek, omdat de situatie van haar cliënt volgens haar inmiddels drastisch is gewijzigd. “Hij verkeerde destijds zowel fysiek als mentaal in zeer slechte toestand. Hij was aan het afkicken en graatmager. Inmiddels is hij anderhalf jaar van de drugs af, is het contact met zijn familie hersteld en is hij tot andere inzichten gekomen. Hij begrijpt dat behandeling voor hem noodzakelijk is.”

Andere conclusies

Volgens de raadsvrouw was juist het gebrek aan zelfinzicht bij haar cliënt voor de rechtbank destijds aanleiding het jeugdstrafrecht niet toe te passen en ook de mogelijkheid van tbs met voorwaarden – een minder strenge vorm van behandeling – te schrappen. Zij hoopt dat nieuw onderzoek tot andere conclusies leidt.

Wanneer de beroepszaak verder gaat, is nog niet bekend. De inhoudelijke behandeling is naar verwachting na de zomer.