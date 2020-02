Aanvoerders betaald voetbal: Er is veel meer racisme dan jullie weten

Een slogan op de schermen bij FC Utrecht tegen AZ op 23 november. Beeld BSR Agency

Onder de 28 aanvoerders zijn er tien die met regelmaat zelf meemaken dat teamgenoten racistisch bejegend worden. Vier aanvoerders stellen zelfs dat dat bijna wekelijks gebeurt. Aan de andere kant zijn er ook vijftien aanvoerders die zeggen dat het nooit of bijna nooit voorkomt. Drie aanvoerders zeiden het niet te weten of er geen mening over te hebben. De overige tien aanvoerders vulden de vragenlijst niet in.

Áls er racisme is komt dat in alle gevallen vanaf de tribune. De aanvoerders maken geen melding van discriminatie door tegenstanders, trainers of teamgenoten.

Het onderzoek werd gehouden naar aanleiding van de nationale ophef over het verdriet van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, op 17 november. Hij werd uitgemaakt voor kankerneger, kankeraap en katoenplukker, zo vertelde hij na de wedstrijd in stadion De Vliert.

Vaker

Vorige week moest de Brabantse club voor de tuchtcommissie van voetbalbond KNVB verschijnen. Het was al een tijd geleden dat racisme de aanleiding vormde voor zo'n zitting, maar volgens de aanvoerders zou dat dus vaker voor kunnen komen.

Dat het niet vaker tot een zaak leidt, lijkt mede het gevolg van een gebrek aan afspraken. Van de 28 aanvoerders zijn er maar vijf die een plan hebben voor het geval een teamgenoot uitgescholden wordt, bijvoorbeeld samen van het veld stappen. Dat is een optie die veel spelers effectief lijkt. “We zijn een eenheid dus ik denk dat we op dat moment vanuit onszelf zeggen: we stoppen,” stelt een van hen in het onderzoek, waarin de aanvoerders anoniem hun zegje deden.

Het uitschelden van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (links) vormde de kiem van het hernieuwde racismedebat in het Nederlands betaald voetbal. Beeld BSR Agency

Duidelijke regels

Toch is dat in Nederland nog nooit gebeurd. Sommige aanvoerders stellen zelfs dat racistische incidenten eenmaal terug in de kleedkamer geen onderwerp van gesprek meer zijn. Een aantal spelers vindt dat de bal in eerste instantie bij de overheid en de KNVB ligt. “Er is nog steeds racisme in en buiten het voetbal. Er moeten duidelijke regels komen en harde maatregelen worden genomen.”

Dat is precies wat de voetbalautoriteiten willen gaan doen. Zaterdag presenteren het kabinet en de KNVB een plan. Als het aan de aanvoerders ligt staat daarin dat wedstrijden bij racistische incidenten meteen gestaakt worden. Van de 28 aanvoerders denken er 22 dat dit werkt. Ook het installeren van camera's met gezichtsherkenning wordt gezien als een zeer effectief middel, net als het strafrechtelijk vervolgen van supporters die over de schreef gaan.

De spelers zijn niet veel in het bestraffen van de club waar een incident plaatsvindt, via bijvoorbeeld een boete of strafpunten op de ranglijst. ,,Dat heeft geen zin, dan worden de supporters niet gestraft en doen ze het de volgende wedstrijd weer. Je moet de daders aanpakken met duidelijke herkenning en een zware straf.”