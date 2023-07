Aanvoerder Dusan Tadic vertrekt bij Ajax

Dusan Tadic. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Daarmee komt de club tegemoet aan de wens van Tadic zelf, schrijft Ajax in een persbericht op de website. Het contract van de Serviër liep nog tot en met 30 juni 2024, maar eindigt nu per direct.

“Dusan heeft ons te kennen gegeven dat hij zijn lopende contract hier in Amsterdam wilde beëindigen”, reageert Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax. “Sinds zijn komst heeft hij jaar in jaar uit laten zien hoe belangrijk hij was voor het team, zowel binnen als buiten het veld stond hij er als een echte leider. Wij hadden hem graag voor de club behouden, maar respecteren zijn wens en gunnen hem het allerbeste bij het vervolg van zijn carrière.”

‘Voor altijd Ajacied’

In een reactie laat Tadic weten dat het besluit om de club te verlaten ‘een hele lastige’ is geweest. “Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken.”

Hij benadrukt dat het afscheid wat hem betreft niet definitief is. “Ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer.” Mislintat bevestigt dat Ajax contact met Tadic heeft gehad over een vervolg van zijn carrière bij Ajax als trainer. “We hebben hem laten weten dat de deur wat dat betreft zeker voor hem open blijft staan.”

Tadic als boegbeeld

Tadic verruilde Southampton in 2018 voor Ajax, dat even later ook Daley Blind van Manchester United overnam. De komst van het duo paste in het nieuwe beleid. Ajax liet het bestaande salarisplafond los en wilde met duurdere spelers de Europese top uitdagen. Dat lukte vrij snel. De recordkampioen reikte in 2019 tot de halve finales van de Champions League.

Tadic speelde als aanvaller een hoofdrol in de successen. Hij scoorde 105 keer in 241 duels voor zijn ploeg en leverde ook nog eens 112 assists. De Serviër was de afgelopen vijf seizoenen met afstand de meest waardevolle speler van zijn ploeg. Hij leek vast van plan zijn loopbaan in Amsterdam af te sluiten en kon vervolgens in een andere functie bij Ajax aan de slag. Met Tadic als boegbeeld veroverde Ajax de landstitel in 2019, 2021 en 2022.

