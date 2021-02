Aantal zorgmedewerkers blijft toenemen: ‘Ik ben nu tenminste aan het werk’

Beeld ANP

In het derde kwartaal van 2020 werkten er 34.000 meer mensen in de zorg dan een jaar eerder. Het kwartaal daarvoor nam het aantal zorgmedewerkers met 28.000 toe. De grootste toename was in het derde kwartaal te zien in de kinderopvang, waar het personeelsbestand met 7,6 procent groeide.

Ook in Amsterdam hebben steeds meer mensen een baan in de zorg. In het derde kwartaal kwamen er 1610 zorgmedewerkers bij. Veruit de meesten gingen aan de slag in de verpleging of thuiszorg (plus 460), maar ook het aantal medewerkers in ziekenhuizen en gespecialiseerde medische zorg (plus 280) en in de kinderopvang (plus 160) nam toe.

Van barista naar apotheek-assistent

De 31-jarige Rachel Smits is een van de mensen die afgelopen jaar de overstap naar de zorg waagde. In september begon ze aan een opleiding tot apothekersassistent en werkte drie dagen per week in een apotheek in Amstelveen. “Dit is het beste wat ik had kunnen doen”, zegt Smits, die hiervoor als freelance barista werkte. “Ik ben nog steeds de hele dag met mensen bezig, maar ben nu tenminste verzekerd van werk."

Ook Michelle Courtens (39), van huis uit zangeres en cellist, werkt sinds 2020 in de zorg. Ze is leerling-verpleegkundige in De Poort, een verpleeghuis van Amsta. “Corona was geen reden om in de zorg te gaan werken, maar het heeft me ook niet tegengehouden”, zegt ze. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de gezondheid van lijf en geest en dacht vorig jaar: ik loop tegen de 40, als ik nog een overstap wil maken is dit het moment.”

Ook Courtens onderstreept dat het contact met mensen het werken in deze sector zo bijzonder maakt. “In de muziek heb ik dat ook wel, maar daar betalen mensen om jou te zien, in de zorg indirect ook, maar het voelt toch anders.” De Amsterdamse is dan ook niet van plan haar verpleegjas in de kast te hangen zodra de culturele sector weer aantrekt. “Welnee. Ik zie hoe hard zorgpersoneel nodig is en ik vind het alleen maar fijn dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Ik sluit niet uit dat ik straks weer aanschuif bij optredens, maar ik heb in dit werk echt mijn roeping gevonden."