Aantal ziekmeldingen weer op oude niveau, vrees voor zware griepgolf

Vragen over de griep

De griep kan weer voet aan de grond krijgen. Hoe krijg je griep?

Net als corona verspreidt het zich via heel kleine druppeltjes in de lucht tijdens hoesten of niezen en via de handen. Wil je geen griep, mijd dan zeker in de winter zo veel mogelijk ruimtes waarin zich veel mensen bevinden.

Hoe merk ik dat ik griep heb en geen corona?

De klachten zijn vergelijkbaar: het zijn beide infecties aan de luchtwegen die gepaard kunnen gaan met verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid en koorts. Eigenlijk zijn het verlies van reuk en smaak en het krijgen van darmklachten het enige grote verschil: bij die klachten is de kans dat je corona hebt groter dan dat je griep hebt. Testen is dus altijd verstandig om te weten te komen wat je hebt en welke maatregelen je moet nemen.

Hoeveel mensen krijgen elk jaar de griep?

Dat ligt eraan hoe ernstig de epidemie is, maar de schatting van gezondheidsinstituut Nivel is dat ongeveer 10 tot 15 procent van de mensen over de hele wereld per jaar griep krijgt. In Nederland worden er elk jaar gemiddeld een half miljoen mensen geveld door de griep.

Gaan er veel mensen dood aan de griep?

Dat is moeilijk te zeggen. De meest recente cijfers van het RIVM laten zien dat tijdens de vijf laatste griepepidemieën er in de griepperiode gemiddeld ruim 6000 meer overlijdens zijn dan anders. In griepjaar 2017-2018 was er een oversterfte van 9444 mensen in de achttien weken dat er toen een griepepidemie was, maar of die extra overlijdens allemaal aan griep te wijten zijn, is niet te zeggen.

Geeft de griepprik, net als de coronavaccins, bijwerkingen?

Roodheid en pijn op de plaats van injectie komen het meest voor, verder hebben mensen soms lichte koorts en pijnlijke spieren, een normale reactie van het lichaam op een inenting.

Is zo’n griepprik net zo effectief als een coronavaccin?

Nee. Wat elk jaar weer afwachten is, is hoe goed de griepprik past bij de virussen die er dan zijn. De samenstelling van de griepprik wordt elk jaar gewijzigd op basis van de griepvirussen die er aan de andere kant van de wereld zijn geweest, maar beschermen nooit tegen álle varianten. De griepprik zorgt er grofweg voor dat veertig van de honderd gevaccineerde mensen geen griep krijgen. En de meeste mensen die wél griep krijgen, worden minder ernstig ziek.

Hoe groot is de kans op een grieppandemie?

Dat weet niemand. In de 20ste eeuw waren er ernstige grieppandemieën: de Spaanse griep in 1918, de Aziatische griep in 1957, de Hongkonggriep in 1968 en de Mexicaanse griep in 2009. Het is daarbij niet gezegd dat zo’n pandemie in de winter is. De Spaanse griep begon in maart, de Mexicaanse griep veroorzaakte vanaf half oktober een epidemie in Nederland.

Hoe lang duurt een griepepidemie?

Gemiddeld dertien weken. Maar de langste griepepidemie in de afgelopen tien jaar was die in 2014-2015: toen waren er gedurende 21 weken veel mensen met griep.