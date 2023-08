Aantal vliegreizigers Schiphol groeit onstuimig: met 52,5 miljoen tweede luchthaven van EU

Drukte op Schiphol. Beeld PHIL NIJHUIS/ANP

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteert, blijkt dat luchtreizigers zich niet laten afschrikken door duurzaamheidsdiscussies of krimpplannen die het kabinet voor de luchtvaart in petto heeft. Ondanks de forse toename van het aantal reizigers zitten de passagiersaantallen nog onder die van het pre-coronajaar 2019, toen in het tweede kwart 21,8 miljoen mensen via Nederlandse vliegvelden reisden.

Schiphol heeft tussen april en juli 16,4 miljoen reizigers verwerkt, 10 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten groeide in die periode 5,5 procent naar 115.000. Ook op de regionale vliegvelden is het aantal reizigers gegroeid. Maastricht is hierop een uitzondering maar dat is een gevolg van onderhoud aan de landingsbaan waardoor er nauwelijks vluchten mogelijk waren. Landelijk pakte de groei van het aantal vluchten met 4 procent iets kleiner uit dan op Schiphol.

De bezettingsgraad van de vliegtuigen is in het tweede kwartaal ook toegenomen. Van elke 100 stoelen waren er nu gemiddeld 81 bezet. Dat is vergelijkbaar met de bezettingsgraad van vóór de coronapandemie. Toen werd er overigens wel meer gevlogen. De hoeveelheid vervoerde luchtvracht is in het tweede kwartaal van dit jaar scherp geslonken.

KLM meldde vorige week bij de presentatie van haar halfjaarcijfers de passagiersgroei niet aan te kunnen, mede doordat vanwege technische problemen vliegtuigen aan de grond staan. De maatschappij vervoerde in het tweede kwartaal van dit jaar 7,9 miljoen mensen, 10 procent meer dan in het tweede kwart van 2022. Van elke 100 stoelen aan boord van een KLM-toestel waren er gemiddeld 88 bezet.

Duurder ticket

“We zien dat onze klanten nog steeds graag willen reizen,” zegt KLM-directeur Marjan Rintel daarover. “Ook nu daar een duurder prijskaartje aan hangt. De vraag naar vliegtickets was zelfs groter dan we aankonden met het aantal vluchten dat we konden uitvoeren.”

Uit definitieve Europese cijfers blijkt nu dat Schiphol in 2022 met 52,5 miljoen passagiers de tweede luchthaven van de EU was, na Parijs Charles de Gaulle. Vóór de coronapandemie was Schiphol steevast nummer vier in de EU. Door de enorme passagiersgroei, die ten opzichte van 2021 is verdubbeld, zijn grote drukteproblemen ontstaan op de luchthaven