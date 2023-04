Aantal verkeersdoden met kwart gestegen, veelal fietsende ouderen

Beeld ANP

Het aantal verkeersdoden is het hoogst sinds 2008. Onder het totaalaantal verkeersslachtoffers zaten 291 mensen op de fiets. Dat is volgens het CBS het hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1996.

Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken het sterkst toe. En dan vooral op de fiets: 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor.

Van de omgekomen fietsers overleed bijna de helft door een aanrijding met een (bestel)auto. Een kwart verongelukte zonder botsing. Zij kwamen ten val door bijvoorbeeld een onwelwording, een verkeerde stuurbeweging, een slecht wegdek, gladheid, of een voet tussen de spaken. Van deze fietsslachtoffers was ruim twee derde 70 jaar of ouder.

Met 140 dodelijke verkeersslachtoffers is Noord-Brabant het gevaarlijkst. Het zijn er daar een kleine vijftig meer dan in 2021. Daarna volgen Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland, die ook alle drie een toename zagen. In Noord-Holland steeg het aantal slachtoffers van 88 naar 93.

In de provincie Utrecht daalde het aantal verkeersdoden. In Drenthe, Overijssel en Zeeland verdubbelde het aantal vergeleken met 2021.

In het verkeer kwamen net als in voorgaande jaren meer mannen (522) dan vrouwen (215) om het leven. Begin deze eeuw was het aantal verkeersdoden jaarlijks ruim duizend. Daarna zakte het aantal geleidelijk tot 570 in zowel 2013 als 2014.

Veilig Verkeer Nederland: fietshelm op en snelheid omlaag

Het feit dat het aantal verkeersdoden vorig jaar flink is gestegen, onderstreept de noodzaak om extra in te zetten op verkeersveiligheid, reageert minister Mark Harbers (Infrastructuur). Hij spreekt van pijnlijke cijfers. “De stijging is niet onverwacht, maar wel verontrustend.” “Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag door de Nederlandse wegen en fietspaden veiliger te maken,” zegt Harbers. Dat gebeurt volgens hem onder meer door de 50 miljoen euro die naar vernieuwende maatregelen voor fietsveiligheid is gegaan en de 200 miljoen euro die deze coalitieperiode extra naar N-wegen gaat. In 2018 presenteerden kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nog een actieplan om het aantal verkeersdoden drastisch terug te brengen. Het doel was zelfs om in 2030 geen verkeersdoden meer te hebben.

