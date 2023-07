Aantal verdrinkingen daalt, mensen met migratieachtergrond lopen groter risico

Een waarschuwingsbord op het Sloterstrand aan de Sloterplas. Beeld ANP / ANP

Het aantal verdrinkingsdoden daalt voor het tweede jaar op rij: in 2021 kwamen 80 mensen door verdrinking om het leven, in 2020 waren dat er 107. Dat jaar was het aantal juist flink gestegen: in 2019 verdronken 76 Nederlanders.

In 2022 verdronken 64 mannen en 9 vrouwen, plus nog eens 32 mensen zonder de Nederlandse nationaliteit, zoals toeristen of tijdelijk werknemers.

Deze cijfers betreffen enkel ongelukken, zowel in open water als rondom het huis, zoals in bad. Zelfdoding, moord of de gevolgen van een verkeersongeluk zijn niet meegeteld. Meer dan de helft van de fatale ongelukken kwamen door een val in het water.

Risicogroepen

Het CBS houdt elk jaar het aantal verdrinkingsdoden in Nederland bij: de afgelopen tien jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 86 inwoners om het leven door zogenoemde ‘accidentele verdrinking’. In bijna driekwart van de gevallen gebeurde dat in open water.

Elk jaar blijkt opnieuw dat verdrinking vooral voorkomt onder zestigplussers en mensen met een niet-Europese migratieachtergrond. In tien jaar tijd was bijna de helft van de slachtoffers (45 procent) zestig jaar of ouder. Het verschil naar afkomst is vooral opvallend onder kinderen en jongeren. Voor inwoners onder de 20 jaar is het verdrinkingsrisico tien keer groter onder jongeren die buiten Europa zijn geboren. Voor kinderen onder de 10 jaar die in Nederland zijn geboren maar een niet-Europese afkomst hebben, is het verdrinkingsrisico drie keer hoger dan bij kinderen zonder migratieachtergrond.

Betere zwemles

In de jaren ’50 verdronken jaarlijks nog honderden Nederlanders. De afname sindsdien is vooral groot onder kinderen. In 1950 verdronken nog 266 kinderen, het laatste decennium zijn dat er gemiddeld acht per jaar. Volgens het CBS komt dat door beter zwemonderwijs en toezicht op populaire zwemlocaties.

Naast ongelukken verdronken in 2022 ook 100 mensen door zelfdoding. 39 mensen overleden door verdrinking na een verkeersongeluk, bijvoorbeeld omdat een auto te water raakte of bij een ongeluk met een boot.

