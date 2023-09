Aantal van criminaliteit verdachte meisjes steeg in 2022 met 42 procent

Het aantal meisjes dat werd verdacht van winkeldiefstal steeg in 2022 zelfs met 70 procent. De verklaring ervoor wordt deels gezocht in de tijdelijke sluitingen van winkels tijdens de coronapandemie. Beeld Getty Images

Maandag werd Monitor Jeugdcriminaliteit gepubliceerd, een rapport dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid elke paar jaar in samenwerking met het CBS uitbrengt.

In 2022 zijn in totaal 16.800 minderjarige personen geregistreerd op verdenking van een misdrijf, waarvan 12.400 jongens (ruim 73 procent) en 4.400 meisjes (ruim 26 procent). Dit betekent dat 8 van de 1000 minderjarige meisjes in Nederland vorig jaar verdacht werd van een misdrijf. Dat is evenveel als in 2016. De jaren daarna stond dit aantal op zes of zeven. In 2020 en 2021 was zelfs ‘maar’ 5 op de 1000 minderjarige meisjes verdacht.

De stijging van het aantal verdachte meisjes, lijkt voor een deel zijn verklaring te vinden in de coronapandemie. Het aantal meisjes dat werd verdacht van winkeldiefstal steeg in 2022 met 70 procent. Deze vorm van criminaliteit was in coronatijd beduidend lager door tijdelijke winkelsluitingen, meldt het onderzoek. Maar dat verklaart niet alles. Zo lijkt de coronaperiode geen effect te hebben gehad op de criminele jongens. Zowel in 2020 als 2022 werden 21 op de 1000 minderjarige jongens verdacht van een misdrijf.

Amsterdam koploper jonge verdachten

Vergeleken met tien jaar geleden zijn de aantallen bij de jongens en de meisjes wel flink gedaald. In 2013 werden 31 op de 1000 minderjarige jongens verdacht, bij de meisjes was dat destijds 10 op de 1000.

Het totale aantal minderjarigen dat door de politie geregistreerd is als verdachte, is meer dan gehalveerd in 2022, als je het vergelijkt met de aantallen van 2010. De daling die vanaf dat jaar werd ingezet, lijkt in de meest recente jaren tot en met 2022 ‘enigszins te stabiliseren’, aldus de onderzoekers.

In 2022 woonde 40 procent van alle verdachten tussen de 12 en 18 jaar in een van de 25 grootste gemeenten van Nederland. Minderjarige verdachten wonen in verhouding vaak in de grote stad, met Amsterdam als koploper: 25 per 1000 minderjarige inwoners.