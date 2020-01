Aantal vaccinaties onder baby’s en jongeren stijgt voor het eerst in jaren

De vaccinatie van pasgeborenen tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is in het afgelopen jaar licht gestegen, voor de eerste keer sinds 2012. En de inentingsgraad onder meiden tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, is gedurende 2019 zelfs spectaculair opgelopen.

De vaccinatiegraad voor andere inentingen blijft stabiel, meldt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) ook op basis van doorlopend RIVM-onderzoek naar deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Blokhuis is blij: “We blijven hard werken om het nog beter te doen, maar ik beschouw dit als belangrijke signalen dat we de goede kant op gaan.”



In 2012 was 96,1 procent van de tweejarigen nog gevaccineerd tegen bof, mazelen en rode hond. De afgelopen jaren liep dat percentage gestaag terug en stabiliseerde in 2018 op 92,9 procent. Nu meldt het RIVM voor het eerst weer ‘een lichte verbetering’, al wordt pas bij publicatie van het jaarverslag halverwege dit jaar het exacte cijfer voor 2019 bekendgemaakt.

Spectaculaire stijging

Bij de inenting van dertienjarige meiden tegen het hpv-virus, verantwoordelijk voor baarmoederhalskanker, wordt nu zelfs een spectaculaire stijging van de vaccinatiegraad gemeld. Inmiddels heeft 72 procent van de meisjes geboren in 2006 de eerste hpv-vaccinatie gehaald. Voor meisjes geboren in 2004 en 2005 was dit nog 50 procent en 59 procent.



Blokhuis schrijft de positieve trend toe aan een flinke inzet van gezondheidswerkers op het gebied van voorlichting en communicatie, inhaalcampagnes en het tegengaan van desinformatie. Zo heeft de zorginspectie in tien gevallen boetes opgelegd aan eigenaren van homeopathische websites die claimen dat een middel als homeopathische behandeling een werkzaam alternatief is voor vaccinatie. Andere websites hebben de informatie onder dwang aangepast.



De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad politiek steeds meer op de agenda komen te staan, doordat weigerende ouders niet alleen meer uit de Biblebelt kwamen. Ook antroposofen wezen inentingen voor hun kinderen vaker af. Zij voelden zich gesteund door misleidende onderzoeken op internet over de gevaren die vaccinatie met zich mee zouden brengen.

Geen vaccinatieplicht

Dit kabinet heeft altijd gezegd geen voorstander te zijn van een algemene vaccinatieplicht, omdat op basis van vrijwilligheid de inentingsgraad ook zou kunnen stijgen. Toch liet Blokhuis onder druk van de relatief lage inentingsgraad uitzoeken of dwang mogelijk is. Daaruit kwam dat verplichtende maatregelen waarschijnlijk nauwelijks zullen werken. Mensen kunnen dan alsnog vrijstelling van een prikplicht claimen op levensbeschouwelijke gronden.

Dus zet de staatssecretaris van de ChristenUnie ook komende jaren in op voorlichting geven en bewustwording creëren over nut en noodzaak van vaccinatie. Zo wordt in Barneveld, berucht om de lage inentingsgraad, standaard een gesprek aangeboden over vaccinaties aan alle ouders van pasgeborenen. Bijna alle ouders bezoeken het consult.

Ook borduurt Blokhuis voort op de rap stijgende vaccinatiegraad tegen baarmoederhalskanker onder meiden. Jongens krijgen vanaf 2021 eveneens zo’n hpv-vaccinatie. Zij kunnen door het virus mond-, keel-, anus- en peniskanker krijgen. Verder gaat de leeftijd omlaag waarop de injectie wordt gegeven. Nu krijgen meisjes die nog op hun dertiende, dat wordt negen jaar. En degenen die in hun jonge jaren het hpv-vaccin hebben gemist, krijgen nogmaals de kans om de prik op te halen.

Geen overbodige luxe

De vaccinatie van jongens én meisjes tegen hpv blijkt geen overbodige luxe. Het virus is erg besmettelijk. Ongeveer 8 van de 10 mannen en vrouwen raken ooit besmet met het hpv-virus. Het wordt overgedragen door seksueel contact. Maar dit hoeft niet per se vrijen te zijn, het kan ook bij een ander belanden via de huid van handen en vingers.

De gevolgen kunnen ernstig zijn: elk jaar zijn er 5500 vrouwen die een behandeling moeten ondergaan voor een voorstadium van baarmoederhalskanker. Meer dan 300 vrouwen en bijna 200 mannen sterven aan een door het virus veroorzaakte kanker.