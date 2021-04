Aantal positieve tests per week daalt, maar druk op ic’s neemt toe

Beeld BELGA

Daar was het aantal nieuwe opnames de afgelopen week 20 procent hoger dan een week eerder. Op de ‘normale’ ziekenhuisafdelingen bleef de instroom van coronapatiënten op weekniveau stabiel.

De afgelopen 24 uur kwamen er wel 121 patiënten bij in de ziekenhuizen. Dat is de grootste groei sinds 4 januari. Het totaal aantal bedden dat wordt bezet door coronapatiënten is daarmee opgelopen tot 2495.

Teststraten

Het aantal mensen dat zich liet testen daalde voor het eerst in lange tijd weer, met ongeveer 10 procent. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het Paasweekend, stelt het RIVM. “De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet.”

De daling in aantal positieve testuitslagen was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. De relatieve daling was het grootst in de leeftijdsgroepen onder de 18 jaar (-11 procent) en vanaf 80 jaar (-15 procent). Het reproductiegetal werd voor 22 maart, de meest recente datum waarop het RIVM de ‘R’ kan bepalen, 1,01 . Dat betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 101 andere mensen besmetten.

Dagcijfers

Het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM 5592 meldingen binnengekomen van positieve coronatests. Dat is minder dan het weekgemiddelde.

Maandag werden 5365 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag waren het er 6918 en zaterdag 7682. In de gemeente Amsterdam waren 299 nieuwe besmettingen, dat waren er maandag 224 en zondag 402.

De afgelopen 24 uur zijn 20 sterfgevallen gemeld bij het RIVM. Maandag waren dat er 8, zondag 16. Het wil niet zeggen dat al deze mensen ook op die datum zijn overleden. Soms worden sterfgevallen pas na een aantal dagen doorgegeven.

Ziekenhuizen

Op dit moment liggen er dus 2495 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij, wat het de grootste toename maakt sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de intensive cares liggen nu 750 coronapatiënten, wat opnieuw een stijging is ten opzichte van een dag eerder. De laatste keer dat er zoveel patiënten op de ic’s lagen, was 30 april vorig jaar.

De nieuwe coronagevallen kwamen vooral terecht in de verpleegafdelingen. Daar kwamen 117 nieuwe coronapatiënten bij, wat het totaal op 1745 brengt.