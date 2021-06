Aantal positieve tests afgelopen week 38 procent lager

Volle terrassen in Amsterdam op de Nieuwmarkt. Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Het aantal positieve tests daalt daarmee opnieuw ten opzichte van een week eerder. Afgelopen week waren er 38 procent minder positieve tests vastgesteld dan een week daarvoor.

De besmettingscijfers zijn deze periode snel teruggelopen. Vorige week werden nog 14.397 positieve coronatesten gemeld bij het RIVM, dat aantal lag toen 30 procent lager dan de week daarvoor.

Onder alle leeftijdsgroepen nam het aantal besmettingen af. Ook onder jongeren, die sinds twee weken weer dagelijks fysieke lessen kunnen volgen. Van alle testen die bij de GGD zijn afgenomen, kreeg 5,3 procent een positieve uitslag. Afgelopen week was dat 7,2 procent. De week daarvoor 9 procent.

Ziekenhuizen

Ook in ziekenhuizen blijft het aantal coronapatiënten teruglopen. In de wekelijkse update meldt het RIVM 232 nieuwe opnames. Dit zijn echter wel voorlopige cijfers, omdat de ziekenhuiscijfers op het moment van rapporteren nog niet helemaal compleet zijn.

Vorige week meldde het RIVM nog op basis van destijds voorlopige cijfers 380 nieuwe ziekenhuisopnames. Dit is nu bijgesteld naar 414.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal is de afgelopen week iets gedaald tot 0,78. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 78 anderen besmetten. Vorige week lag het reproductiegetal op 0,90. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om dit cijfer te bepalen. Heel actueel is het dus niet.

De sterfte door corona neemt intussen ook nog steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 21 aan coronagerelateerde sterfgevallen, een week eerder waren dat er 63.

Vanwege de dalende cijfers besloot het kabinet afgelopen week om de nieuwe versoepelingen met vier dagen te vervroegen naar 26 juni. Vrijdag 18 juni staat een nieuwe persconferentie gepland met demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge, waarin zij de versoepelingen verder toelichten.