Aantal positieve testen daalt tot ruim 5 procent

Productieproces van coronatesten. Beeld ANP

Dit staat in het nieuwste advies van het Outbreak Managemaent Team (OMT), dat de voornaamste wetenschappelijke adviseurs van het kabinet omvat. Twee weken geleden ging het nog om een krappe 10 procent.

Het OMT maakt daarbij wel de kanttekening dat het getal dat dat de besmettingsgraad van de bevolking aangeeft (R0) maar net onder de 1 ligt. Komt het daarboven, dan kan het virus relatief snel weer om zich heen grijpen. Daarom is er ‘ondanks het naar verwachting lage aantal besmettingen onder de bevolking’ maar ‘beperkte ruimte’ voor verdere versoepelingen van de lockdownmaatregelen, aldus het OMT.

4000 tot 5000 tests per dag

Het aantal groepen dat in aanmerking komt voor een test wordt steeds verder uitgebreid. De bedoeling is dat op korte termijn dagelijks 30.000 tests kunnen worden uitgevoerd. Maar vanwege het relatief geringe aantal mensen met klachten ligt het aantal geteste personen op dit moment tussen de 4000 en 5000 per dag.