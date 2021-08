Aantal positieve coronatests iets gestegen, reproductiegetal vrijwel gelijk

Medewerkers van de GGD Brabant Zuidoost nemen coronatesten af in een teststraat in Helmond. Beeld Rob Engelaar

Eind vorige week liep het aantal nieuwe gevallen op. Er waren twee dagen met meer dan 2800 positieve tests. Dat was het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. In de afgelopen dagen daalde het aantal nieuwe gevallen weer iets, waardoor de groei uiteindelijk beperkt bleef.

Het aantal ziekenhuisopnames veranderde nauwelijks. Zeker 415 coronapatiënten moesten vorige week worden opgenomen. Van hen belandden 97 op een intensive care. De week ervoor waren 426 mensen opgenomen, van wie 97 op een intensive care kwamen te liggen.

Ook het aantal gemelde sterfgevallen door corona bleef vrijwel gelijk. Het RIVM kreeg vorige week bericht dat 43 coronapatiënten aan de gevolgen van het virus waren overleden. De week ervoor waren er 48 sterfgevallen en nog een week eerder 42. Het gaat vooral om mensen van 80 jaar en ouder.

Reproductiegetal stabiel

Het reproductiegetal veranderde ook nauwelijks. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Het staat nu op 1,01, net als vorige week dinsdag. Toen kwam het voor het eerst in een maand boven de 1 uit. Afgelopen vrijdag steeg het minimaal, naar 1,02. Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het cijfer erboven komt, hoe meer mensen besmet raken. Als het cijfer tot onder de 1 zakt, daalt het aantal nieuwe gevallen en kan de uitbraak langzaam doven.

Nog steeds lopen de meeste mensen het coronavirus op door een huisgenoot, doordat ze bezoek kregen van iemand die het virus onder de leden had, of doordat ze zelf bij een besmette persoon op bezoek gingen. Vier op de vijf mensen zijn op een van die manieren besmet geraakt. Ongeveer 7 procent heeft het coronavirus opgelopen tijdens een vakantie. Dat is lager dan in de voorgaande weken. Turkije, Spanje en Marokko zijn de meest voorkomende vakantiebestemmingen waar mensen besmet raken.