Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft vrijwel gelijk

Beeld ANP

Deskundigen verwachten dat de RIVM-cijfers de komende weken lastig te interpreteren zijn. De feestdagen zorgen waarschijnlijk voor een vertraging in de reportage. Na de kerstdagen zullen de vertraagde meldingen worden doorgegeven, maar volgt direct daarna weer een vertraging door oud en nieuw. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.

Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn 97 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 89. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

In totaal liggen nu 2304 coronapatiënten in het ziekenhuis, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 4 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 600 mensen met Covid-19, 4 meer dan woensdag.